MotoGP, come cambia il week-end: orari prove libere, qualifiche, gare

Il Motomondiale ufficializza i nuovi orari dei weekend a cominciare dal GP del Portogallo, prima gara dell’anno. La MotoGP aprirà e chiuderà la domenica, avrà un ruolo decisamente centrale nel format, con i warm-up di Moto2 e Moto3 cancellati. Dorna tenta un restyling epocale per cercare di rendere il suo giocattolo ancora più appetibile al pubblico e agli sponsor. Con l’ingresso delle gare sprint i piloti della Master Class avranno 42 gare per raccogliere punti utili per la classifica. Resta da capire se piloti, team e Dorna troveranno un accordo economico.

Il programma del venerdì

La MotoGP cambia look nel 2023. Oltre all’introduzione di nuovi circuiti, team e cambiamenti in molti box, la classe regina lancia un nuovo format che renderà la sfida ancora più serrata. Le gare sprint rappresentano la ciliegina sulla torta, l’essenza del rinnovamento, attorno alle quali orbitano tutti gli altri cambiamenti. A cominciare dalle prove libere del venerdì e le modifiche interesseranno anche le classi minori, che perderanno molto tempo in pista. I venerdì continueranno ad essere giorni di prove, ma il lavoro sarà molto frenetico per i piloti della MotoGP.

Restano le due sessioni abituali: la P1 (ex FP1) scatterà alle 10:45 e durerà 45 minuti. Il secondo turno di prove inizierà alle 15:00, avrà una durata di 60 minuti e chiuderà la giornata. Nel caso della Moto2 si terranno due turni da 40 minuti, in Moto3 diventeranno 35 minuti (prima erano tutti 45 minuti).

Il programma del sabato

Il sabato si alza il sipario con le P3 di Moto3 e Moto2 da 30 minuti. Poi tocca alla MotoGP con una terza sessione di prove libere che non faranno testo per l’accesso diretto al Q2. Un nuovo show porterà i piloti su un inedito palco per alcune domande dal vivo davanti ai fan. A seguire le due sessioni di qualifiche e il culmine arriverà con le Sprint Race alle ore 15:00. Il risultato della gara non determinerà la griglia di partenza di domenica, che sarà la stessa delle gare sprint. Moto2 e Moto3 parteciperanno alle qualifiche rispettivamente dalle ore 12:50 e 13:45.

Il programma della domenica

La domenica cambierà in modo significativo. Cancellati i Warm-up di Moto2 e Moto3, che non avranno più tempo per prendere decisioni prima del grande evento. I piloti della MotoGP avranno solo 10 minuti per girare in pista dalle 09:45. Subito dopo verrà organizzata una Rider Fan Parade, dove i piloti saluteranno tutti i tifosi sugli spalti, come da tradizione della F1. Gli orari delle gare non subiranno stravolgimenti: la gara della Moto3 scatterà alle 11:00, la gara della Moto2 alle 12:15 (cinque minuti prima del solito) e la MotoGP come gran finale alle 14:00.

I nuovi orari MotoGP, Moto2 e Moto3

Venerdì

P1 Moto3 09:00 (35 min)

P1 Moto2 09:50 (40 min)

P1 MotoGP 10:45 (45 min)

P2 Moto3 13:15 (35 min)

P2 Moto2 14:05 (40 min)

P2 MotoGP 15:00 (60 min)

Sabato

P3 Moto3 08:40 (30 min)

P3 Moto2 09:25 (30 min)

FP MotoGP 10:10 (30 min)

Q1 MotoGP 10:50 (15 min)

Q2 MotoGP 11:15 (15 min)

Q1 Moto3 12:50 (15 min)

Q2 Moto3 13:15 (15 min)

Q1 Moto2 13:45 (15 min)

Q2 Moto2 14:10 (15 min)

Sprint Race MotoGP 15:00

Domenica

Warm-up MotoGP 09:45 (10 min)

Gara Moto3 11:00

Gara Moto2 12:15

Gara MotoGP 14:00

Programma GP 2023

