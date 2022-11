MotoGP, Marc Marquez: Ducati è una tentazione… firmata Alex

Le due facce della medaglia in casa Marquez sono più che evidenti al termine del test MotoGP di Valencia. Da una parte Marc che chiede urgentemente aggiornamenti alla Honda senza i quali sarebbe impossibile di puntare al titolo mondiale. Dall’altra suo fratello Alex che ha iniziato ad approcciare con la sua nuova Ducati GP22, registrando subito un buon feeling e consapevole di avere ancora un vasto margine di miglioramento. Il suo debutto con la Desmosedici è stato quasi migliore del previsto.

Alex Marquez e l’esordio in Ducati

Sarà un lungo inverno per Alex Marquez, perché tanta è la voglia di rimontare in sella alla Ducati, ma dovrà attendere fino al test di febbraio in Malesia. Al termine del test Irta a Cheste accusa appena sei decimi dal best lap dal compagno di marca Luca Marini, ma senza essersi ancora pienamente adattato alla moto e allo staff tecnico del team Gresini. Non resta che darci sotto con gli allenamenti e puntare a dimenticare il triennio in Honda che ha portato a collezionare solo due podi nel suo anno da rookie. “L’importante, per tutta la preseason, sarà costruire una base molto solida per arrivare preparati a Portimao“. Non solo buone sensazioni in sella, ma anche ai box, dove ha ricevuto massimo supporto anche dai vertici aziendali. “Anche questo mi ha sorpreso, essere in una squadra satellite ma con tutto il supporto della Casa“.

Marc Marquez e il futuro in MotoGP

Nella prossima stagione MotoGP avrà tra le mani la Ducati con cui Pecco Bagnaia ha vinto il titolo mondiale, non sono da escludere aggiornamenti se arriveranno risultati. Un po’ come già successo con Enea Bastianini, che con la vittoria all’esordio è entrato subito nelle grazie di Gigi Dall’Igna. D’altronde da Borgo Panigale arriverà sempre nuovo materiale come nel suo stile, diversamente da Honda, dove per quasi un intero Mondiale ha dovuto arrangiarsi con quello che gli hanno messo a disposizione. “Provano cose nuove, non smettono mai di lavorare anche se sono al vertice come adesso“, ha aggiunto Alex Marquez a ‘Marca’.

Sulla strada del ritorno verso Madrid ha affrontato il viaggio insieme al fratello Marc Marquez, di umore ben diverso dal suo e abbastanza critico nei confronti di HRC. “Non mi sorprende, a volte capita. Quando provi qualcosa di diverso e non funziona, è chiaro che ti arrabbi e ritorni a casa incazzato“. Il suo contratto con la Honda scadrà a fine 2024, dopo di che Ducati potrebbe essere una tentazione… “Sicuramente avrebbe altri problemi rispetto a quelli che ha adesso. Si vede che questa moto ha qualcosa in più“.