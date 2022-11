MotoGP, Marc Marquez: “Ci si può odiare, ma mai augurare di farsi male”

Marc Marquez come nessuno l’ha mai visto, dalle lacrime alla gioia, senza filtri. Questo e molto altro sarà la serie in cinque round “Marc Marquez: All In” in onda da febbraio su Amazon Prime e disponibile in oltre 200 paesi. Una storia che inizia con la caduta all’apertura della stagione MotoGP 2020 a Jerez, la frattura dell’omero destro, gli interventi chirurgici, il difficile ritorno. Il docu-film, prodotto da Fast Brothers in associazione con Red Bull Media House, TBS e Dorna, documenta il calvario del pluricampione, l’allontanamento dalla sua città natale Cervera per trasferirsi a Madrid e seguire un lungo piano di riabilitazione.

Marc Marquez e la “storia infinita”

Operato subito dopo l’infortunio nel luglio 2020, la placca del braccio viene danneggiata durante il suo tentativo di rimonta pochi giorni dopo. La seconda operazione causa un’infezione che rallenta la guarigione dell’osso, nell’inverno 2020 deve entrare per la terza volta in sala operatoria costringendolo a saltare i primi tre Gran Premi del Mondiale MotoGP 2021. Marc Marquez ritorna a Portimao e conquista tre vittorie, nel corso dell’anno, ma deve fare i conti anche con un nuovo caso di diplopia. Guarisce, ma l’highside durante il warm-up in Indonesia nel marzo 2022 causa l’ennesimo stop. Fortunatamente il nervo ottico si riassesta autonomamente, ma il braccio destro continua a dare problemi, tanto da costringerlo ad un quarto intervento dopo aver corso il GP del Mugello.

L’ultima operazione all’omero

Una domenica indimenticabile per il motorsport, con i rivali che al taglio del traguardo gli si sono avvicinati per fargli un in bocca al lupo. “È stato un round molto bello ed emozionante. Soprattutto perché non sai cosa accadrà dopo una quarta operazione. Nessuno può dirti come e quando arriverà il tuo ritorno. Ma è stato davvero emozionante perché senti il ​​rispetto degli altri piloti… Ci ​​si può odiare e si può lottare duramente contro un rivale, ma non si desidera mai che il proprio avversario si faccia male“. Il 2 giugno si opera negli States, pochi giorni e ritorna in Spagna, lasciando i fan con il fiato sospeso ad attendere il suo rientro sulla RC213V. Ritorna nel test ufficiale di Misano, in Australia colleziona il suo centesimo podio in MotoGP… Il campione è finalmente pronto a far sognare e vincere.

Una docu-serie by Amazon

‘Marc Marquez All In’ racconta il percorso sportivo e spirituale degli ultimi due anni di vita. “È stato un viaggio difficile con un solo obiettivo: tornare ai massimi livelli“, spiega il campione della Honda. “Vale la pena il duro lavoro? Per me lo è. ALL IN“. Questo non è il primo progetto Amazon nel paddock della classe regina. Ricordiamo “MotoGP Unlimited” presentato lo scorso marzo e che raccontava la stagione 2021 dietro le quinte, in stile Drive To Survive della Formula 1. Si è rivelato un clamoroso fallimento, adesso ci riprova con Marc Marquez, a febbraio avremo il responso…

Foto: MotoGP.com