MotoGP, Marc Marquez chiodo fisso: “Non a caso sono single”

Marc Marquez è atterrato in Malesia per il test MotoGP che scatterà venerdì 10 febbraio. Sul circuito di Sepang capirà quanto si è evoluta la Honda RC213V con cui dare l’assalto al titolo mondiale 2023. Nei giorni scorsi Stefan Bradl ha limato i primi dettagli, abbiamo osservato un leggero cambio di telaio, con il motore spostato leggermente in avanti per provare a dare maggior feeling sull’avantreno. In questo momento il Cabroncito ha solo fame di vittorie, dopo tre anni difficili e alle prese con il braccio e la diplopia. Sarà una stagione decisiva anche per pianificare il suo profilo professionale, ma anche umano.

Marc Marquez vive solo di MotoGP

Nei giorni precedenti partecipato al programma ‘Viajando con Chester’, riepilogando l’inferno vissuto dal 2020 ad oggi. “Prima di operarmi il braccio, il ritiro era un’opzione. Adesso no, non ho più dolore… L’inferno è duro. Perché quando c’è un dolore del genere, cambia anche il tuo carattere. Venivo da una carriera sportiva che sembrava quella di un supereroe e all’improvviso, da un giorno all’altro, fratture, infezioni, operazioni ed è allora che puoi affondare. Sono stato fregato“.

Marc è abituato a prendere decisioni nei momenti difficili, a volte si può anche sbagliare, non sempre chi ti circonda può indicarti la retta via. “Sono sempre stato maturo per la mia età, perché quando avevo dodici anni ero già circondato da persone che per età potevano essere mio padre o mio nonno. Sono cresciuto circondato da persone anziane. Non sono mai andato ai campi estivi con i miei amici. Ma è stata una mia decisione“. Una vita intera vissuta per le moto, fino a diventare un’ossessione, ancora oggi. “Non ho passione per andare al mare o viaggiare, la mia passione sono le moto. Mi fa andare al limite. La felicità mi pervade solo dopo aver vinto e festeggiato con la mia famiglia“.

Una scelta di vita radicale che l’ha portato a vivere due dimensioni parallele nelle sua vita. La famiglia naturale e quella dei circuiti. La MotoGP è il suo unico mondo in questo momento, pur di correre farebbe volentieri a meno di prendersi una vacanza. La priorità è la sua carriera, “non a caso sono single. In gara sono difficile da sopportare perché sono molto testarda e ho le mie routine“. L’adrenalina è l’unica energia a dargli ritmo e motivazione. “Non mi piace essere rilassato, il relax mi annoia. Non riesco a concentrarmi“.

Il nuovo corso di Jimmy Martinez

Marc Marquez non gestisce direttamente i social, ma gli piace guardarli e a volte intrattenersi con i fan. Ma da quando Jaime Martinez ha preso in mano la sua immagine e gestione degli affari, da quando si è trasferito a Madrid, la sua vita è cambiata e l’agenda è fitta di impegni. In occasione della presentazione del suo nuovo documentario, “Marc Márquez: ALL IN”, ha programmato un grande evento nella capitale spagnola, in collaborazione con il suo sponsor personale Red Bull. Domenica 19 febbraio, nella centralissima ‘Plaza de España’, alle 11:30 un convoglio di motociclette guidato dal pilota MotoGP si sposterà da ‘Puerta del Ángel’ a ‘Plaza de Castilla’. Per partecipare bisognerà iscriversi sul web fornendo i propri dati e quelli della moto. Intanto la nuova impronta manageriale si nota anche sul versante di suo fratello Alex. Come avvenuto con Marc che ha rifondato la sua community, anche Alex ha creato “Blue Squad 73”, per dare una nuova immagine al suo fan club.