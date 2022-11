MotoGP, Marc Marquez carico per Valencia: manda un messaggio ai rivali

Il campionato MotoGP volge al termine e Marc Marquez a Valencia ha un’ultima possibilità per evitare che lui e Honda concludano il 2022 senza vittorie. Non sarà semplice, ma come sempre darà tutto per salire almeno sul podio.

Al Ricardo Tormo ha vinto due volte (2014 e 2019) da quando corre nella top class e quel circuito gli rievoca anche i bei ricordi dei titoli conquistati nel 2013 e nel 2017. In entrambe le gare finì terzo, però si è portato a casa il premio più importante. Particolarmente significativo è stato quello del 2013, quando si è preso il mondiale al primo anno nella categoria e battendo un campione come Jorge Lorenzo.

MotoGP, Marc Marquez motivato: vuole chiudere bene a Valencia

Marquez in vista del Gran Premio della Comunità Valenciana si è detto fiducioso: “L’ultima gara di un anno lungo e molto diverso. Abbiamo imparato ogni fine settimana da quando siamo tornati e questo è di nuovo l’obiettivo di questa gara. Penso che Valencia si adatterà meglio alla nostra moto rispetto a Sepang, quindi speriamo di poter essere più vicini ai primi. È una pista dove ho avuto buoni risultati qui in passato e dove ci sono gare serrate a causa del layout“.

Il pilota della Honda sente che sarà più competitivo rispetto a quanto si è visto nello scorso gran premio in Malesia, dove non è andato oltre un settimo posto al traguardo. Spera di poter essere protagonista e di fare qualche passo avanti con la RC213V, in attesa del test che si svolgerà proprio a Valencia martedì. Quella sarà una giornata molto importante in ottica 2023, anno nel quale Marc e HRC vogliono tornare a lottare per il titolo mondiale MotoGP.

Foto: Honda Racing