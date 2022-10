MotoGP, Honda lontana da Ducati: la nuova sfida di Marc Marquez

Marc Marquez si avvicina al vertice step by step dopo la quarta operazione al braccio destro dello scorso 2 giugno. Intervento perfettamente riuscito, la riabilitazione procede a gonfie vele, i risultati iniziano ad arrivare. Il test MotoGP di Misano è servito per oleare gli ingranaggi fisici e tecnici e, dopo l’incidente alla partenza di Aragon, ha collezionato un 4°-5°-2°-7° posto. In attesa di Valencia dove punta a chiudere con un altro ottimo risultato prima di archiviare questa terza stagione sottotono, aspettando tempi migliori.

La condizione fisica di Marquez

In casa Honda hanno iniziato a pianificare il futuro dopo il rientro di Marc Marquez fra Misano e Aragon. I suoi feedback si rivelano fondamentali per l’evoluzione della RC-V 2023, ma c’è ancora molto da fare. E colmare il gap dalla Ducati Desmosedici in pochi mesi non sarà certo facile. Dovrà pensarci ancora una volta il fenomeno di Cervera a fare la differenza, ma servirà arrivare alla preseason ’23 in ottimo stato di forma. Il team manager HRC Alberto Puig prova a stilare un primo bilancio di fine stagione MotoGP, anche se c’è ben poco da tirare le somme e più da pensare al futuro. “Il medico gli aveva già detto che dal punto di vista osseo era pronto per correre, ma logicamente ha ancora dei fastidi a livello muscolare. Ha ancora bisogno di tempo, ma è anche evidente che prima non poteva farlo. Sta migliorando e ne è felice“.

Obiettivo MotoGP 2023

A sorridere è soprattutto la Casa dell’Ala dorata che in questi mesi ha inanellato record negativi. L’ultimo potrebbe essere quello di chiudere la stagione MotoGP in corso senza una vittoria e con due soli podi. Uno a Losail con Pol Espargarò, l’altro con Marc Marquez a Phillip Island, un ruolino di marcia che si rispecchia nell’ultimo posto nella Classifica Costruttori. In Australia e Malesia la Suzuki di Alex Rins, che dal 2023 passerà in LCR Honda, ha avuto la meglio su Marquez. “Tutto il nostro rispetto per lui e facciamo autocritica“, ha dichiarato Alberto Puig ad ‘AS’. “La nostra moto non va come dovrebbe… Ci stiamo lavorando e non ci nascondiamo“.

Non resta che guardare al bicchiere mezzo pieno, all’evoluzione psicofisica di Marc. “Non abbiamo vinto, ma molto soddisfatto. Al di là del risultato, per via dei progressi che ha fatto Marc, che è la cosa più importante“. Gli ingegneri Honda hanno il compito di fornire una moto competitiva per il 2023 ed è questo il primo passo da compiere. “Non siamo per niente contenti. L’unica cosa che possiamo fare è migliorare. Dobbiamo capire che non siamo competitivi e reagire. Allora andrà tutto bene, questa è una sfida“.