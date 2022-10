Ritorno al futuro: Torres con Aspar Team e Terol all’assalto della MotoE

Un nuovo anno con la triade Aspar Team, Jordi Torres, Nico Terol. Sembra di essere tornati all’epoca Moto2, precisamente nel periodo tra il 2012 ed il 2014, quando i due piloti erano compagni di squadra con i colori di Jorge Martínez. Un trio che si ricompone, stavolta però in MotoE e con ruoli differenti. Torres, due volte vincitore del campionato elettrico, è il pilota 2023, mentre Terol ora è il direttore sportivo del team. L’obiettivo dichiarato però è uno solo: dare l’assalto al titolo, il primo della nuova era targata Ducati (i dettagli del nuovo prototipo) dopo la fine del capitolo Energica.

Torres ritrova l’amico Terol

“Siamo contenti di tornare insieme dopo il percorso in Moto2” ha sottolineato Jorge Martínez. “Speriamo di poter ottenere grandi risultati, noi gli daremo il necessario per permettergli di lottare per il titolo MotoE.” Jordi Torres, dopo tre anni e due campionati con Pons Racing, ritrova Aspar Team. “La squadra mi ha permesso di passare in Moto2 nel 2011, passando dai campionati nazionali al Mondiale” ricorda Torres. “Ora torno per una nuova sfida, lottare per il titolo MotoE, in un anno di transizione con una moto nuova.” Al suo fianco una vecchia conoscenza, anche se in veste differente. “È una grande motivazione avere vicino Nico Terol. Abbiamo lottato gomito a gomito, ci conosciamo perfettamente e so come lavora: tutto ciò che tocca diventa buono. Spero lo faccia anche con me!”

Le conferme finora

Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi

Aspar Team: Jordi Torres

Il calendario 2023

I test

6-8 marzo – Circuito de Jerez-Angel Nieto, Spagna

3-5 aprile – Circuito de Barcelona-Catalunya, Spagna

Le gare

12-14 maggio – Le Mans, Francia

9-11 giugno – Mugello, Italia

16-18 giugno – Sachsenring, Germania

23-25 giugno – TT Circuit Assen, Paesi Bassi

4-6 agosto – Silverstone, Gran Bretagna

18-20 agosto – Red Bull Ring, Austria

1-3 settembre – Circuit de Barcelona-Catalunya, Spagna

8-10 settembre – Misano, San Marino