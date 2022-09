MotoGP, Marc Marquez attaccato per l’incidente: “Era fuori controllo”

Un ritorno in MotoGP alquanto movimentato per Marc Marquez che, a distanza di oltre tre mesi dall’ultima operazione al braccio, è ritornato in sella alla Honda dopo aver ricevuto via libera dai medici. Aragon doveva essere il circuito ideale per il rientro, magari nella speranza di un buon risultato. La partenza è stata subito al cardiopalma, con il campione di Cervera fiondato dalla 13esima alla sesta posizione, ma prima spinge Fabio Quartararo all’errore, poi tocca Taka Nakagami che si schianta sull’asfalto rimediando un infortunio alla mano destra. Sui social sono piovuto commenti poco gratificanti per il pluricampione, che è subito intervenuto in TV per chiarire le dinamiche.

L’incidente di Aragon secondo Zarco

La Direzione Gara ha etichettato entrambi gli episodi come “incidenti di gara” e stavolta non ci sono subbi sulla decisione del FIM Panel MotoGP. Ma c’è chi ritiene che la manovra di Marc Marquez fosse troppo estrema, come Johann Zarco che nel post gara del MotorLand non esita a puntare il dito sul #93. “Ha esagerato un po’ troppo. Mi piace molto il suo stile, è uno dei più forti e gliel’ho detto giovedì, ma in gara non si può muovere così, soprattutto dopo un contatto con Fabio. È stato un primo giro di follia“, ha sottolineato il francese del team Pramac Racing. Il pezzo di carena rimasto incastrato nel posteriore della sua RC213V sarebbe solo un alibi secondo Zarco: “Un modo per trovare una giustificazione all’incidente e non prendersi tutte le colpe“.

Il duro weekend MotoGP di Aragon

Quartararo ha spento ogni polemica ribadendo che Marquez non abbia nessuna responsabilità per quanto successo al primo giro: “Non ha bisogno di chiedere scusa“. Ma a riguardare le immagini dell’incidente c’è che sottolinea l’eccessiva aggressività dell’otto volte iridato allo spegnimento dei semafori. Chicho Lorenzo, nell’ultimo video sul suo canale YouTube ‘Motogepeando’, analizza l’episodio che ha messo ko Taka Nakagami, costretto ad un piccolo intervento chirurgico a Barcellona presso la clinica Dexeus. “Si vede come la moto va di traverso per cercare la linea ideale… Non credo che la moto l’abbia costretto. Ho riguardato tante volte e ho visto un pilota che è andato fuori controllo“.

Il team manager HRC Alberto Puig classifica l’avvenuto come un normale incidente e difende Marc Marquez dalle critiche. “Non è riuscito a tenere la moto dritta per un problema al posteriore. Purtroppo Taka era molto vicino, si sono toccati ed è caduto. È stato un incidente di gara molto sfortunato per tutti e tre i piloti. Sappiamo che Fabio sta lottando per il titolo, quindi questo gli rende le cose ancora più complicate“.