Test molto soddisfacenti per Pol Espargaró, determinato ad essere protagonista in questo secondo anno in HRC. "Il Qatar è dietro l'angolo, siamo pronti!"

Verso la nona stagione in MotoGP, la seconda in HRC: un’annata fondamentale anche in ottica contratti. Pol Espargaró intanto ha chiuso la tre giorni indonesiana con il miglior crono in classifica combinata, un tempo che in questo momento vale fin là ma che è certo una grossa iniezione di fiducia verso l’inizio di campionato. Il 30enne di Granollers vuole essere protagonista in top class, cosa che si aspettando anche i vertici del team factory e dell’Ala Dorata. C’è voglia di spezzare un periodo difficile, puntando anche su di lui.

“È solo un giro veloce nei test, ma evidenzia il potenziale della nostra moto.” Così Pol Espargaró sottolinea il significato della sua prima posizione in queste prove ufficiali svolte in Indonesia. Tra le sue mani una RC213V profondamente rinnovata rispetto alla versione della scorsa stagione, che sta piacendo a tutti i ragazzi HRC. “Il giro secco era un altro aspetto da migliorare, soprattutto rispetto alle Ducati, ma ancora più importante è il ritmo. Il Qatar è dietro l’angolo, noi siamo pronti!”

Un altro segnale importante per ‘Polyccio’ è quando fatto proprio in questi test, in condizioni ben lontane dall’ideale. “Il caldo è il nostro punto debole. Succede qui, come a Sepang ed al Buriram” ha sottolineato. “Non riesco a guidare come vorrei quando l’asfalto va oltre i 50° C, quindi essere stati veloci sia qui che in Malesia è molto, molto importante.” Rimarcando infine che “Non mi sono mai sentito così veloce, la Honda sta lavorando davvero bene, ma ricordiamo che è solo un test. Vedremo tra qualche settimana.”

Foto: Dorna Sports