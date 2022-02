I test al Mandalika Circuit si chiudono con Pol Espargaró in vetta. Tutti i tempi, più gli aggiornamenti su Joan Mir e Raúl Fernández.

Si chiudono tre giorni di prove ufficiali sul nuovo Mandalika Circuit, ma si concludono così anche le prove per la MotoGP. Un soddisfattissimo Pol Espargaró è il più rapido in assoluto sulla pista indonesiana, con il campione in carica Fabio Quartararo a ruota (14 millesimi). Il processo di avvicinamento alla stagione 2022 si è quindi completato, con commenti positivi da più o meno tutte le case. Il prossimo appuntamento in pista è il GP del Qatar ad inizio marzo, vediamo intanto com’è andata anche oggi.

È stata un’ultima giornata di test dedicata a prove di long run e simulazioni gara dopo una prima ora di time attack. Non sono mancati anche alcuni incidenti, a partire da Raúl Fernández, che si è fermato anzitempo. Il pilota infatti aveva ricevuto l’ok, ma ha riportato una commozione cerebrale dopo il brutto incidente di ieri. Le conseguenze in pista si sono sentite, ecco le sue dichiarazioni in merito. Ma sono finiti a terra anche Aleix Espargaró (curva 11), Jorge Martín (curva 8), Alex Márquez (curva 1), Marc Márquez (curva 2), Jack Miller (curva 11). Non è mancato anche un altro problema per Martín, fermatosi alla curva 9.

C’è un aggiornamento poi riguardo Joan Mir, fermato da una gastroenterite. “Quando mi sono alzato ho sentito qualcosa di strano allo stomaco, come se tutto si stesse muovendo” ha raccontato tramite dichiarazioni fornite dalla squadra. “Dopo colazione sono andato in circuito, ma poco dopo ho iniziato a sentirmi molto peggio e ho vomitato. In seguito il dottore è venuto per aiutarmi ma alla fine sono tornato in hotel, ero esausto.” Giornata persa quindi per cause di forza maggiore. Ma guarda il lato positivo. “Arriveremo pronti alla prima gara in Qatar nonostante tutti gli inconvenienti.”

La classifica del day-3

La classifica combinata

Foto: Dorna Sports