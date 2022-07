Honda aspetta il suo campione Marc Marquez dopo la pausa estiva. Dapprima farà sentire la sua presenza ai box, per seguire l’evoluzione della RC213V, poi sarà il momento di ritornare a pieno regime nel campionato MotoGP. I suoi feedback sono manna dal cielo per gli ingegneri HRC, soprattutto alla luce degli imminenti addii di suo fratello Alex e di Pol Espargarò, mentre Taka Nakagami dovrebbe restare in veste di collaudatore. Dopo il quarto intervento all’omero destro, prosegue il periodo di riabilitazione fisica con allenamenti in palestra, ma il braccio resterà immobilizzato ancora per diversi giorni. In attesa dei prossimi accertamenti di metà luglio che decreteranno come proseguire la ripresa.

Marc Marquez fuori dal tunnel?

Dal luglio 2020 per Marc Marquez è iniziato un lungo calvario che ancora non ha trovato fine. Nel 2021 ha conquistato tre vittorie, ma la diplopia si è accavallata all’infortunio al braccio. La quarta operazione era in programma dallo scorso settembre, era inevitabile, sia ai fini professionali che di vita quotidiana. Il campione della MotoGP ha preferito tenerlo nascosto per evitare continue domande dai giornalisti. Dopo le uscite sui social dell’otto volte iridato è il suo manager Emilio Alzamora a offrire un quadro della situazione. “Questa quarta operazione è senza dubbio quella definitiva, nel bene e nel male – ha detto a Tot Gira de Catalunya Radio -. Marc ha messo tutti i suoi sforzi per riuscire a guidare al 100% e raggiungere il suo obiettivo di lottare per il mondiale“.

Il ritorno in MotoGP

Al ritorno in pista dovrà fare i conti non solo con i postumi mentali di un pilota rimasto a lungo fuori dai giochi, ma anche con una moto che accusa non pochi problemi tecnici. Gli ingegneri giapponesi e il suo team, guidato da Santi Hernandez, sono al lavoro per fargli trovare il miglior pacchetto possibile della RC213V. In queste settimane l’attenzione è puntata soprattutto sul telaio con l’intento di migliorare il feeling sull’avantreno. Alzamora non fa previsioni sul rientro di Marc Marquez, la decisione spetterà in tutto e per tutto ai medici che lo tengono in osservazione. “Quando Marc sarà abbastanza sicuro di poter salire sulla Honda, una moto molto impegnativa, sarà il momento di tornare… Marc ci ha sorpreso con la sua forza mentale e la sua fiducia nel riuscire a uscire da questa situazione“.