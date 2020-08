KTM si ferma a Brno per una giornata di test privati. Assieme al quartetto titolare scenderà in pista anche il tester Dani Pedrosa.

Un Gran Premio trionfale quello appena concluso a Brno, ma KTM continua a lavorare. In questo lunedì la struttura austriaca svolgerà una giornata di test privati sul tracciato ceco. Presenti Brad Binder, Pol Espargaró, Miguel Oliveira e Iker Lecuona, ma assieme a loro girerà anche il collaudatore Dani Pedrosa, arrivato a Brno per l’occasione. Ricordiamo che nell’ultimo periodo lo spagnolo aveva già girato sia qui che al Red Bull Ring.

KTM (qui in alto l’eloquente storia Instagram post GP) non vuole rinunciare al suo tester di lusso, che ritiene in buona misura responsabile della crescita esponenziale della RC16. “In generale Dani ha svolto davvero un gran lavoro da quando si è unito al nostro progetto” ha sottolineato Mike Leitner dopo la gara di domenica. “Ha portato tutta la sua esperienza, fornendoci un aiuto importante ed aiutandoci a migliorare nella giusta direzione.”

Oltre a ricordare l’incredibile risultato ottenuto da Brad Binder. “Abbiamo un pilota di grande talento, il suo ritmo era impressionante. Ha vinto in Rookies Cup, in Moto3 ed in Moto2, ora anche una gara in MotoGP.” Tra pochi giorni si corre sul tracciato di casa, il Red Bull Ring, ma nessuno vuole fare previsioni. Quel che è certo è che sarà una giornata utile per prepararsi al meglio: le ambizioni ora sono molto alte.