MotoGP, Luca Marini: “Serve una Ducati più forte sul dritto”

Il 25enne Luca Marini si sente pronto per il prossimo step in classe MotoGP, dopo il 6° posto al Mugello e al Montmelò e il 5° al Sachsenring. Non è andata altrettanto bene ad Assen (17°) e Silverstone (12°), ma durante la pausa estiva il fratello di Valentino Rossi ha fissato un altro tassello della sua vita annunciando le nozze con Marta Vincenzi. Quasi sicuramente diventerà ufficialmente marito il prossimo anno, durante la pausa estiva del campionato.

Luca e Marta presto sposi

Marta è arrivata dalla Polonia in Italia all’età di 6-7 anni, con Luca Marini si sono conosciuti tra i banchi delle scuole elementari. Sono fidanzati da sei anni e lei l’ha aiutato a scalfire la sua timidezza: “Mi fa ridere. È solare, aperta, divertente, ha bei modi di fare, molti li ho assorbiti anch’io… lei mi sprona sempre ad aprirmi con le persone“. Non solo matrimonio, ma anche desiderio di essere genitori. “Vorrei avere dei bambini e non troppo tardi, sicuramente non come ha fatto Valentino“, che recentemente è divenuto babbo con l’arrivo di Giulietta, nata poco dopo il ritiro dalla MotoGP.

Il primo podio in MotoGP

L’anno scorso ha visitato Capri e la Costiera Amalfitana, quest’anno Luca e Marta sono stati a Ibiza, qui la dichiarazione di matrimonio. Ma c’è anche la carriera di pilota da rilanciare ulteriormente dopo i primi buoni segnali che lo vedono nelle posizioni di vertice. Merito anche di una Ducati ufficiale che si sta rivelando il miglior prototipo in griglia, agevole e facile da guidare, anche se l’ultimo sviluppo non ha portato ad un evidente aumento di velocità massima. “Se andasse un po’ più forte sul dritto come una volta, sarebbe più facile superare tutti – sottolinea Luca Marini a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. Però Ducati ha esperienza, conoscenza del motore e dell’aerodinamica che gli altri non hanno. E spero che continueranno a investire su questo“.

All’inizio della stagione in Qatar, gara di esordio del team VR46 in MotoGP, ha dovuto fronteggiare diverse problematiche, trovare la quadra con la nuova squadra, fare i conti con i problemi di dentatura della nuova Desmosedici GP22. L’altezza del pilota di Tavullia non è di aiuto, sono intervenuti ergonomicamente, sull’elettronica, sul setting di base. Il suo compagno di box Marco Bezzecchi ha conquistato il suo primo podio in classe regina al GP di Assen, adesso tocca al fratello di Valentino Rossi. E se non ci riuscirà in questa stagione MotoGP nessun problema, “significa che per qualche motivo non è potuto succedere“.