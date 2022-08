Sulle orme di Bezzecchi e company, quattro Italiani Eurocampioni minimoto

Da Enea Bastianini a Fabio Di Giannantonio, da Marco Bezzecchi a Celestino Vietti. Sono solo alcuni tra i protagonisti del Motomondiale che in passato hanno vinto il Campionato Europeo di Minimoto. Gli italiani si sono sempre espressi ad alti livelli in ambito giovanile e la tradizione continua.

Nei giorni scorsi quattro ragazzini italiani hanno vinto il titolo europeo ad Assen. Il più giovane di loro è Alessandro Souchet, di appena 8 anni. E’ di origini francesi ma vive a Como e si è laureato Campione Europeo nella Junior A battendo il suo coetaneo pugliese Maicol Colazzo. Nella classe Junior B ha trionfato Mattia Giraldi, un bambino di 9 anni di Osimo. Nella Junior C ha primeggiato Luca Rizzi, 10 anni di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Nella Open A, vittoria di Leonardo Lapadula, undicenne veneto.

All’Europeo hanno partecipato i giovani più promettenti a livello internazionale, tra cui 16 italiani. Per tutti loro, al di là dei successi, è stata una splendida esperienza.

L’Italia ha un vivaio veramente inesauribile di talenti. Certo, vincere a livello giovanile non basta perché la strada per arrivare al Motomondiale è lunghissima e piena di difficoltà però è già un primo passo molto importante. Nel 2012 avevano vinto l’ Europeo di minimoto o MiniGP ben 5 italiani: Marco Bezzecchi, Celestino Vietti, Tony Arbolino, Riccardo Rossi e Andrea Patacca. Solo Patacca non è arrivato al motomondiale.

Ora è decisamente troppo presto per prevedere in un futuro in MotoGP per i bambini che hanno vinto ad Assen però chi ben comincia…