Bagnaia, rimonta su Quartararo non impossibile: ma servono degli “alleati”

Dopo una buona parte di campionato tra alti e bassi, Francesco Bagnaia potrebbe finalmente aver trovato continuità. Prima della pausa estiva della MotoGP aveva trionfato ad Assen e alla ripartenza ha vinto anche a Silverstone. Nel 2022 era sempre caduto nel gran premio successivo a una vittoria, ma in Inghilterra ha messo in pista una grande prestazione.

Forse non era il più veloce, ma è stato molto costante e non ha sbagliato nei momenti decisivi. Si può dire che sia stata una buona prova di maturità, alla quale dover dare seguito nei prossimi appuntamenti del Motomondiale. Se vuole rimontare i 49 punti che lo separano da Fabio Quartararo in classifica, dovrà cercare di essere costantemente sul podio e di arrivare davanti al rivale.

MotoGP, chi può “aiutare” Bagnaia nella rincorsa a Quartararo?

La MotoGP tornerà in azione nel weekend 19-21 agosto su una pista storicamente favorevole a Ducati come il Red Bull Ring. Il Gran Premio d’Austria può rappresentare una grande occasione per Bagnaia, che può pensare di calare il tris di vittorie consecutive e rosicchiare altri punti a Quartararo. Verosimilmente il pilota Yamaha sarà più in difficoltà a Spielberg, dato che il motore della M1 non è al livello né di quello della Desmosedici GP né negli altri.

Pecco darà il massimo per arrivare davanti al francese e spera che tra loro si inseriscano anche altri piloti. Un aiuto se lo aspetta dal compagno di squadra Jack Miller e auspica che magari anche altri piloti Ducati riescano a mettere le ruote davanti a quelle di Quartararo, togliendogli punti preziosi. Per rimontare 49 lunghezze in classifica sono utili anche degli “alleati”, in Austria come nei successivi GP del calendario.

In quest’ottica un ruolo lo possono svolgere pure Aprilia e Suzuki, anche se va ricordato che la prima è in lotta per il mondiale con Aleix Espargarò e dunque rappresenta un’avversaria da battere. Ma la crescita recente di Maverick Vinales con la RS-GP può tornare comoda anche al piemontese in funzione anti-Quartararo.

Ovviamente Bagnaia deve pensare innanzitutto a sé stesso e non aspettarsi alcun favore, però per compiere la difficile impresa sarà necessario qualche aiuto. Certi possono arrivare da dei colleghi, altri possono saltar fuori da qualche passo falso del francese. Un mix di fattori si deve verificare affinché l’allievo di Valentino Rossi riesca a coronare il sogno di laurearsi campione del mondo MotoGP.

La cosa fondamentale è che in gara riesca a mantenere la concentrazione vista ad Assen e a Silverstone. Quella è una base importante per costruire un recupero complicato, ma non del tutto impossibile.

