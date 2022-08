MotoGP: Johann Zarco, la prima vittoria sembra una maledizione

Il grande sconfitto di Silverstone è stato senza dubbio Johann Zarco. Il pilota Pramac Ducati aveva un’occasione d’oro per cercare finalmente di conquistare quella prima vittoria MotoGP… Ma sembra ormai diventata quasi una maledizione. In pochi giri il bicampione Moto2 francese, al comando dal via, è scivolato in una via di fuga, vanificando così tutto il grande lavoro del fine settimana. Il record di podi e pole position senza vittorie in classe regina rimane intatto, stavolta sembrava così vicino. L’appuntamento invece è rimandato ancora, e non gli ha fatto bene nemmeno in classifica iridata.

Sogno infranto

Un giro da urlo in qualifica, frantumando il record assoluto a Silverstone. Un’ottima partenza, decisamente la migliore in una stagione MotoGP in cui il via in gara era il suo grande difetto. La testa della corsa tenuta solidamente, con il connazionale Quartararo che faticava a tenere il passo. In seguito dietro di lui sono arrivati Miller, Rins e Bagnaia, ma lui era sempre al comando della corsa. Era il miglior pilota Ducati anche in questa gara, rispecchiando una volta di più il piazzamento ottenuto in classifica iridata alla fine della prima parte di campionato. Ma a 16 giri dalla fine il sogno si è infranto alla curva 8, una scivolata dalla quale è ripartito, prima di vedersi costretto al ritiro. Una sorta di ‘replica’ del GP Qatar 2017, al debutto assoluto e molto vicino al colpaccio, prima della caduta…

La ‘maledizione’ della vittoria MotoGP

Dei 56 podi ottenuti da Johann Zarco nel Motomondiale, 15 podi sono arrivati in MotoGP. È il migliore di sempre, ma senza aver ancora conquistato una sola vittoria nella categoria. Si è lasciato alle spalle Colin Edwards a quota 12, un record decisamente non invidiabile. Il francese di Pramac Ducati non riesce a concretizzare quel qualcosa in più in gara, Silverstone era una ghiotta occasione per interrompere la sequenza… E non è neanche stato un problema di gomme, visto che aveva le stesse del vincitore Pecco Bagnaia. Ma Zarco vuole vedere il bicchiere mezzo pieno: “Avevo un buon ritmo, comandare la corsa è stato bello” ha dichiarato in seguito, sottolineando il passo avanti in sella alla Ducati. “Avevo un buon passo e ho imparato qualcosa. Non devo pensarci troppo, spero di essere ancora più competitivo nel prossimo GP.” A Spielberg ripartirà la caccia al trionfo MotoGP, ormai una questione personale per il pilota francese.

Foto: motogp.com