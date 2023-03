MotoGP, Luca Marini: “La Ducati di Bagnaia è impeccabile”

A Luca Marini non è riuscita l’impresa di chiudere al comando la sessione dei test invernali della MotoGP. Il pilota del Mooney VR46 Racing Team aveva chiuso al comando i test di Valencia e Sepang, nella prima giornata di Portimao aveva piazzato il secondo crono alle spalle di Pecco Bagnaia. Nella combinata dei due giorni preseason all’Algarve deve posizionarsi al quarto posto, con un distacco di 342 millesimi dal campione del mondo Pecco Bagnaia, preceduto da Fabio Quartararo di solo otto millesimi.

Luca Marini è da podio

Il giovane pilota di Tavullia ha dovuto fare i conti con qualche piccolo problema tecnico nella domenica di test a Portimao. Ad un’ora dalla fine era fuori dalla top-10, ma nel finale ha piazzato un paio di time attack che lo hanno proiettato ai piedi del podio immaginario. “Nel complesso sono soddisfatto del pre-campionato: c’è una buona atmosfera all’interno della squadra e abbiamo lavorato molto. Mi sono divertito“. Luca Marini ha anche messo a segno una simulazione di Sprint Race nel day-2, facendosi un’idea generale della mescola (media) da adottare in occasione del GP in programma il 26 marzo. Ottima chiusura di preseason anche per il compagno di box Marco Bezzecchi che ha firmato il quinto tempo nella combinata a 383 millesimi dal best lap di Bagnaia.

Pecco Bagnaia il favorito

I test invernali della MotoGP si sono conclusi in modo promettente per Luca Marini. Può pensare di dare l’assalto al podio sin dalla prima gara in Portogallo, il livello è molto simile a quello degli altri colleghi di marca. Solo la stella del team Lenovo Ducati, Pecco Bagnaia, sembra avere qualcosa in più, come se la GP23 rispecchiasse perfettamente il suo stile di guida e le richieste avanzate prima della pausa. “Siamo tutti sullo stesso livello, solo Pecco sembra avere qualcosa in più“, ha sottolineato il fratello di Valentino Rossi, che indica l’amico di Academy come favorito per il bis iridato. “La sua moto 2023 è praticamente impeccabile e l’elettronica è di alto livello. Noi, invece, abbiamo ancora del lavoro da fare“.

GP di Portimao primo banco di prova

Le condizioni della pista saranno molto diverse nel weekend di gara rispetto alla due giorni di test pre-campionato. Si è fatto un’idea abbastanza chiara della strategia gomme da adottare in gara sprint (soft al posteriore) e nella gara domenicale (media al posteriore). Non vuole azzardare nessun pronostico, ma il podio è un obiettivo dovuto: “I tempi sul giro (nei test, ndr) non valgono nulla, contano i tempi del weekend di gara“. Piedi per terra anche da parte del collega di box Marco Bezzecchi: “Mi aspettavo qualcosa di più. Mi sono trovato bene con la gomma media sabato e anche domenica mattina. La moto era fantastica, quindi mi aspettavo di essere ancora più veloce con la gomma posteriore morbida. Tuttavia, ho avuto problemi inaspettatamente maggiori con questa, perché rendeva la moto più difficile da guidare“.

Foto: VR46