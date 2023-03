MotoGP: Aleix Espargaro, braccio rimesso a nuovo “Ora sono pronto”

“Ora sono pronto per correre!” Aleix Espargaro annuncia così la fine dell’intervento al braccio destro. Risolto il problema emerso nel corso dei test a Portimao, l’alfiere Aprilia non ha voluto perdere tempo. La RS-GP era in forma, non così il suo Capitano, alle prese invece con una fibrosi al muscolo che aveva complicato i suoi programmi. Ma è il passato, ora il braccio è rimesso a nuovo ed il primo GP del 2023 non è in pericolo. Ormai manca pochissimo al weekend del 26 marzo, data d’inizio del campionato, e vedremo chi riuscirà davvero a contrastare le Ducati.

Nell’attesa, sia l’esperto pilota spagnolo che Aprilia non hanno nascosto gli obiettivi stagionali. Dopo un’annata storica come quella appena conclusa, è più che naturale che si guardi ancora più in alto. Espargaro è arrivato ad un soffio dal podio iridato e riparte con rinnovata motivazione. Almeno in parte, visto che a Portimao non ha potuto sorridere troppo. Promossa la nuova RS-GP, ma sul piano fisico Espargaro non è riuscito ad esprimersi come avrebbe voluto. Come aveva annunciato, s’è recato subito alla Clinica Dexeus di Barcellona per controlli, per poi procedere immediatamente all’intervento.

Con una stagione 2023 così piena di impegni, non farlo avrebbe comportato conseguenze importanti, assieme ad uno smacco per le sue ambizioni. “Il braccio destro era infiammato, non avevo forza per guidare” aveva ammesso Aleix Espargaro, fermatosi anzitempo in entrambe le giornate di test in Portogallo. La preoccupazione ora lascia spazio al sollievo. “Intervento riuscito! Avevo molta pressione all’avambraccio, ora è tutto libero e sono pronto per correre!” ha scritto Espargaro via social. Manca poco al primo GP proprio in Portogallo, l’inizio di un’Aprilia forza quattro.

Foto: Social-Aleix Espargaro