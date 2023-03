Un’assenza che fa rumore. Il Team EvanBros dal 2016 ad oggi era sempre stato ai vertici nel Mondiale Supersport, fin dalle prime gare stagionali. E’ la prima volta che non figura in classifica. Era palese che sarebbe stato un anno di transizione con Andrea Mantovani. Nessuno si attendeva vittorie o podi nei primi due round. Però la top-ten, o quanto meno la zona punti, era lecito aspettarsela considerando il numero ridotto di piloti, dato che alcuni fanno solo le gare europee.

“Sono stati due week-end difficili – ricorda Fabio Evangelista, Team Principal di EvanBros – in Australia ci sono state due cadute che hanno compromesso la top-ten. A Mandalika Andrea Mantovani era debilitato all’infezione intestinale che ha compromesso il suo week-end, in più la caduta di sabato ha peggiorato le cose. Domenica ha fatto una gara amorfa ma non era nelle condizioni fisiche e psicologiche per fare di più, dopo tre cadute”.

Ti aspettavi un inizio così difficile?

“Prima di partire per l’Australia pensavo che saremmo tornati a casa con un po’ di punti ma purtroppo non siamo riusciti a concretizzare. Massima fiducia ad Andrea Mantovani, un pilota che arriva dal CIV, con pochissima esperienza internazionale. Ha bisogno di fare ancora tanta gavetta: lo aiuteremo anche in questo. Probabilmente non immaginava che sarebbe stato così difficile ed ha pagato lo scotto dell’esordio. Ora però dobbiamo fare tesoro di questi venti giorni trascorsi oltre oceano: tutta esperienza che ci servirà per il futuro”.

Le prossime gare si correranno in Europa. Ci sarà un’inversione di tendenza?

“Dobbiamo rimboccarci le maniche e cambiare rotta. Certo, in Europa correremo su piste che conosce già ma avremo anche degli avversari in più perché si aggiungono i piloti ed i team che fanno l’Europeo. Siamo fiduciosi sì ma soprattutto determinati a tornare sulle posizioni che ci competono”.

