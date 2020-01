MotoGP, Loris Capirossi: “Solo un infortunio può fermare Marc Marquez”

Loris Capirossi parla della straordinaria stagione MotoGP 2019 di Marc Marquez: "Può ancora migliorare, l'unica debolezza è la Honda".

Premiato alla quarta edizione del Monaco World Sports Legends Award, Loris Capirossi fa un bilancio della stagione MotoGP 2019. Il dominio di Marc Marquez è stato assoluto, indiscutibile. Di seguito l’intervista realizzata dai nostri colleghi di Paddock-GP.com.

La stagione Moto GP 2019 è stata nuovamente segnata dal dominio di Marc Márquez. Se il pilota Honda aveva già sconfitto tutti i suoi avversari l’anno scorso, quest’anno lo spagnolo è stato ancora più tirannico. Il prodigio di Cervera sembra diventato intoccabile?

Sono nel mondo delle moto da oltre trent’anni e devo ammettere che in passato non ho mai visto un pilota con la velocità e il potenziale di Márquez. Molte persone sostengono il fattore Honda, ma sono fermamente convinto che la RC213V non sia la moto migliore del 2019. Marc ha, semplicemente, uno straordinario talento e padronanza della moto. Sarà molto difficile da battere negli anni a venire.

Prova della sua eccezionale regolarità nel 2019, Márquez ha registrato un solo ritiro stagionale. Senza questo incidente ad Austin avrebbe potuto eguagliare il suo record di tredici vittorie in un anno…

Márquez ha praticamente avuto la stagione perfetta quest’anno. Non è più l’impavido e impetuoso Márquez che conosciamo. Marc è maturato molto. Ora è più prudente, anche più calcolatore. Quando non ha i mezzi per vincere, sa accontentarsi. Ma ciò non significa che finirà decimo. Per lui accontentarsi significa il secondo posto! Quando un pilota del suo calibro riporta un podio ad ogni GP, diventa quasi impossibile batterlo per la durata di un campionato. E sarà ancora più difficile in futuro, perché Márquez continuerà a progredire.

A soli ventisei anni, Márquez ha già realizzato uno dei record più spettacolari della MotoGP (6 titoli, 56 vittorie, 62 pole position, 95 podi). Quanto pensi che possa durare?

Difficile da dire. Come sai, il motociclismo è uno sport in cui puoi farti del male. Le velocità sono molto alte e i piloti non hanno davvero protezione tranne naturalmente la tuta e il casco. Quando cadi oltre i 200 km/h, puoi rimanere ferito. Solo una brutta caduta può, secondo me, fermarlo nella sua inesorabile corsa per i record. Inoltre, si è evoluto molto in questo settore. Marquez cade raramente in gara. Cade solo nei test, perché cerca sempre di trovare il limite della sua moto. Una volta impostato questo limite, fa un passo indietro per mantenere un margine di sicurezza. Chiaramente, Marc è maturato nel 2019 e non ha ancora finito di crescere. Sono convinto che Márquez possa ancora migliorare.

Più che mai Márquez ha dimostrato nel 2019 di essere stato lui a vincere la Honda e non viceversa …

Assolutamente. E Honda lo sa meglio di chiunque altro. L’unico punto debole di Márquez oggi è la sua moto (sorriso)! Sarà interessante vedere come il team sarà in grado di sviluppare la sua moto la prossima stagione. Perché se analizziamo bene il campionato 2019, possiamo vedere che nessuno degli altri piloti del marchio è riuscito a trionfare con la Honda. Lorenzo è un grande campione. Tuttavia, non è mai riuscito a pilotarla. Per quanto riguarda Crutchlow, era molto irregolare. Su alcune piste, è stato molto competitivo mentre su altre ha sofferto molto. Ma ripeto, l’unica debolezza di Márquez al momento è la Honda.

