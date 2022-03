MotoGP, Lorenzo sr: “Per Marc Marquez stagione finita”

Marc Marquez non sarà in griglia nella terza gara MotoGP del 2022 in programma a Termas de Rio Hondo. E neppure in Texas la settimana dopo. Manca ancora l’annuncio ufficiale che verrà dato dal team Repsol Honda nei prossimi giorni, ma ancora una volta la diplopia frena il pluricampione di Cervera che sta seguendo un periodo di terapia conservativa in attesa che il disturbo. L’highside avvenuto durante il warm-up del GP di Mandalika costa caro al pilota e alla sua squadra che deve riconvocare ai box il collaudatore Stefan Bradl.

Marc Marquez senza limiti

Marc Marquez deve fare ripetutamente i conti con il suo istinto “off limits” che gli rende difficile sapersi accontentare. I limiti tecnici della nuova Honda RC-V, i limiti fisici dettati dal braccio destro operato per tre volte nel corso del 2020 non sono riusciti a mettere un freno alla sua natura di fuoriclasse incontentabile. Una vera e propria lotta contro se stesso che dovrà vincere non appena ritornerà in pista. Non sono bastati gli incidenti di Jerez 2020 e quello in allenamento dello scorso novembre. Modificare il Dna non è impresa facile quando si hanno in bacheca otto titoli iridati.

Chicho Lorenzo, in un nuovo video sul canale YouTube ‘Motogepeando’, analizza la difficile situazione del pluricampione della classe MotoGP. “Ero molto curioso di sapere se avremmo visto un nuovo Marquez, ma non è cambiato. Abbiamo visto quante cadute ha avuto in questi due Gran Premi (cinque, ndr). Senza contare che non ha partecipato ad una delle gare“, ha osservato il padre di Jorge Lorenzo. “Non c’è cambiamento nel suo atteggiamento, non c’è un cambio di strategia. Stiamo vedendo più o meno lo stesso Marc“.

Addio al titolo MotoGP

La magia del Cabroncito sembra esaurita, si è rotto l’incantesimo del pilota capace di cadere senza mai farsi male. Il fisico inizia ad accusare i colpi e del resto la diplopia è un problema che risale sin dai tempi in cui militava nel Cev, per cui è stato operato nel 2011, di cui ha sofferto cinque mesi fa. Marc Marquez era a conoscenza del rischio, ma ancora una volta non ha saputo accettare la sua condizione “umana”. L’ex alieno ha giocato troppo con il fuoco e ora rischia di scottarsi sul serio. Neppure la lunga assenza dalla griglia MotoGP è servita a fargli capire che non si può andare sempre al limite. “Ha avuto il tempo di riflettere. Ha passato due anni a guardare le gare dal divano di casa. Tutte quelle ore… non sono servite a nulla. Perché si vede il ritorno del precedente Marquez“.

La Honda RC213V ha lamentato problemi di grip con la carcassa più dura della Michelin, ma non sempre si può avere una moto a regolare d’arte e bisogna fare i conti con la moto a disposizione. “Non puoi aspettarti risultati diversi se continui a fare le cose allo stesso modo. Siamo all’inizio dell’anno, quei problemi di vista gli impediscono di fare due o tre gare… la stagione è finita. Nonostante le gare siano 21, le cose sono già molto complicate“.

Chicho Lorenzo apprezza la sua “mentalità da campione”, ma da questo momento in poi dovrà metterla da parte se vorrà proseguire la sua carriera in MotoGP. “È un ragazzo molto coraggioso, ma dove ti sta portando tutta questa storia? Il suo istinto, che lo ha portato a vincere otto titoli mondiali e forse il miglior pilota della storia, adesso è diventato il suo tallone d’Achille… La caduta nel warm-up si poteva evitare, andare così non era necessario“.

