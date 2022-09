MotoGP, Livio Suppo sul sogno Danilo Petrucci: “Comprendo la paura”

Suzuki scende in pista a Misano con il duo Alex Rins e Kazuki Watanabe, giovane pilota giapponese che prende il posto dell’infortunato Joan Mir. Il campione maiorchino potrebbe ritornare fra due settimane al MotorLand di Aragon, ma ha finalmente messo fine alla trattativa con Honda per la prossima stagione MotoGP. Non è certo un anno fortunato, cinque ritiri nelle ultime sette gare e 77 punti in classifica iridata che valgono il 12° posto.

Il team manager Livio Suppo ha provato a contattare Danilo Petrucci per sostituire Joan Mir qui a Misano. Purtroppo Ducati non ha voluto rischiare il suo pilota in corsa per il titolo americano di Superbike. “L’unico pilota che sembrava sensato mettere sulla moto era Danilo Petrucci – spiega il manager piemontese -. Non ci siamo riusciti perché è impegnato nel MotoAmerica, ha una gara la prossima settimana e capisco la paura di farlo venire qua. Era un’idea un po’ romantica, mi è molto simpatico, è italiano, su una moto che corre per l’ultimo anno. Pazienza…“.

Stagione disastrosa per Joan Mir

Ultimo weekend di MotoGP in terra italiana per il marchio Suzuki e deve fare anche a meno del suo campione Joan Mir, sottotono da inizio campionato. “E’ stata una stagione disastrosa rispetto alle aspettative. Sono arrivato in squadra sapendo di avere due piloti molto forti e hanno confermato quanto pensavo. Ma Joan ha fatto molta più fatica, il ritiro di Suzuki e la trattativa molto lunga con Honda non aiutano. Speriamo che possa rientrare ad Aragon e fare delle belle gare“.

In una stagione così surreale, con il costruttore che ha annunciato l’addio al Mondiale a fine calendario, è difficile trovare delle spiegazioni nitide alle criticità. “L’unica cosa che è cambiata veramente è il motore, lui non lamenta problemi col motore, ma ha perso il feeling che aveva negli anni precedenti. Quando succedono tutte le cose avvenute quest’anno – ha concluso Livio Suppo – è difficile trovare una causa“.

Foto: MotoGP.com