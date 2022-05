MotoGP Le Mans: L’attacco di Bastianini, e sono 3! Cade Bagnaia

Una gara MotoGP che richiama molto Gara 1 MotoE ieri. Due italiani protagonisti di una bella lotta per la vittoria, in questo caso Enea Bastianini e Pecco Bagnaia, finché uno dei due non commette un errore. Ed a farlo è il poleman, protagonista di un’inattesa scivolata nelle ultime curve della pista. Uno zero che non fa bene… L’alfiere Gresini-Ducati invece vola via, arriva la terza strepitosa vittoria della stagione! Gara costante per Jack Miller, che si prende il secondo gradino del podio. Aleix Espargaró resiste all’assalto finale di Fabio Quartararo ed è di nuovo sul podio. Anche per quest’anno i ragazzi di casa devono rimandare l’appuntamento con la storia… La cronaca del GP di Francia.

Le gomme

Sembrava tutto deciso: unanimità di soft posteriore, più o meno metà con media anteriore, l’altra metà con soft. Ma si segnalano parecchi cambi dell’ultimo minuto. Brad Binder, Miguel Oliveira e Remy Gardner passano alla hard anteriore, mentre solo Jack Miller, Johann Zarco ed Alex Rins confermano la soft anteriore. Tutti gli altri invece iniziano con l’abbinamento media-morbida.

La gara

Super scatto delle due Ducati in prima fila, soprattutto Miller, ma non sono da meno Bastianini e Rins. Non si può dire lo stesso di Quartararo, Zarco limita i danni perdendo una sola posizione. Sono subito tutti agguerriti, come Marc Márquez che si libera subito del campione MotoGP e di Nakagami, o il pilota #5 che cerca di risalire. Si verifica anche un involontario contatto tra l’alfiere Pramac e Brad Binder: si vede chiaramente come quest’ultimo perda un’aletta a La Chapelle. Una difficoltà in più di certo, ma il sudafricano ha fatto miracoli in altre circostanze. Ricordiamo che in Indonesia, su pista bagnata, ha chiuso 8° con l’abbassatore bloccato per tutta la corsa…

Brutto incidente per Rins: fuoripista alla chicane Dunlop, per poi cadere alla curva 4 appena tornato sull’asfalto. Finale amaro anche per Tech3, che nel GP di casa chiude con un doppio ritiro. Alex Márquez riceve una Long Lap Penalty per un taglio in pista, mentre in vetta ci sono tre Ducati, ovvero Bagnaia, Miller e Bastianini. Con Mir, Aleix Espargaró e Quartararo poco lontani, mentre Marc Márquez, con Zarco negli scarichi, sta tentando la rimonta. Cade però Mir, GP da dimenticare per Suzuki… Arriva poi il 4° ritiro per Martín, il 5° zero complessivo in 7 GP, davvero un brutto inizio di stagione. A 7 giri dalla fine scatta il duello tricolore: Bagnaia e Bastianini vogliono la vittoria, la lotta però dura un solo giro. Prima ‘Pecco’ finisce largo, per poi scivolare al Raccordement! Questo non ci voleva davvero… Caduta poi alla curva 4 per Oliveira, altro GP da dimenticare per la truppa KTM. Enea Bastianini non ha più rivali, è un altro strepitoso trionfo! Jack Miller chiude secondo, lotta serrata per la 3^ piazza, fino al tris di costruttori italiani. Alla fine infatti Aprilia è di nuovo sul podio con Aleix Espargaró, autore di un altro ottimo GP.

La classifica

La classifica MotoGP iridata

Foto: motogp.com