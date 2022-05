MotoE Le Mans, Gara 1: Casadei che vittoria! Brividi per Torres

Una gara 1 breve ma intensa, come sempre per la MotoE. L’occasione per Mattia Casadei per conquistare la prima vittoria e l’italiano non se la lascia scappare. Ecco il primo successo in questo campionato, senza farsi mancare una bella battaglia tutta tricolore con Kevin Zannoni (caduto sul finale). Non mancano però i brividi per il campione in carica Jordi Torres, protagonista di un brutto incidente proprio nelle prime curve. Il pilota, sempre cosciente e portato subito al Centro Medico, ha riportato la frattura del perone sinistro, nella zona bassa della gamba. Il resoconto della prima corsa elettrica del weekend a Le Mans.

Paura per Torres

Prima pole italiana in MotoE, la firma è di Mattia Casadei. Ottimo il suo scatto, ma Zannoni alla prima curva ha la meglio e passa al comando. I brividi però arrivano poche curve dopo con un pauroso highside di Jordi Torres (conseguenza di un contatto con Forés), ricaduto in traiettoria: Canepa gli colpisce le gambe, altri lo evitano di un soffio. Il campione MotoE viene portato immediatamente al Centro Medico per controlli, per gli altri la gara si complica subito.

Questione tra italiani

In tutto questo, Casadei riesce infine a tornare davanti, con il connazionale a ruota ma non troppo vicino, mentre finisce la corsa di Alcoba. I due italiani però in seguito si riavvicinano, con Okubo 3° ed in agguato. Più Aegerter, con Ferrari a ruota, che a -3 giri mette il giapponese nel mirino, a caccia del podio. Arriva anche una Long Lap Penalty per Escrig per taglio in pista (curva 10), mentre il duello per la vittoria è tutta una questione italiana. Mattia Casadei e Kevin Zannoni se la giocano senza risparmiarsi, fino al colpo di scena: ultimo giro, curva 13, ed il pilota SIC58 finisce a terra! Addio alla doppietta tricolore, via libera per il pilota Pons, che vola verso la sua prima strepitosa vittoria MotoE. Dominique Aegerter e Hikari Okubo completano il podio, si rischia il botto tutto LCR. Granado e Pons vengono a contatto sulla linea del traguardo, che brividi per il team di Cecchinello…

La classifica

Foto: motogp.com