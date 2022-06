MotoGP, la conferma: polso sinistro fratturato per Alex Rins

La sensazione era stata quella da subito, ora c’è la conferma. Alex Rins lascia Barcellona con il polso sinistro fratturato. Una lesione come conseguenza dell’incidente causato da Takaaki Nakagami alla prima curva. I controlli svolti al Hospital Universitari Dexeus purtroppo non lasciano dubbi: frattura dell’osso piramidale del carpo sinistro, con edema osseo, senza però lesioni ai legamenti. Il braccio è stato immobilizzato, serviranno terapia elettromagnetica ed antinfiammatori, per poi rivalutare la situazione prima del GP di Germania.

“È inaccettabile”

Certamente Alex Rins non può essere soddisfatto di un finale del genere. È il secondo zero a causa di Nakagami, anche se certo per prima cosa ha chiesto delle sue condizioni, sperando che stesse bene. “Ha battuto la testa contro un’altra moto” ha sottolineato, come riportato dai colleghi di Motosan. Per poi andare sul pesante contro la Direzione Gara. “È inaccettabile, nessuna decisione dopo quanto successo! Non sono da MotoGP, finché non succederà qualcosa di grosso non faranno nulla. Non mi sembra normale… C’è un pilota troppo aggressivo e, se non fanno qualcosa, non capirà mai.”

Foto: Suzuki Racing.