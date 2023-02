MotoGP, Kuwata (HRC): “Daremo una moto vincente a Marc Marquez”

C’è un certo nervosismo in casa Honda e non potrebbe essere diversamente. Marc Marquez ha assicurato fedeltà al marchio giapponese fino al termine della stagione MotoGP 2024. Non vuole prendere in considerazione un addio anticipato, né ci sono clausole a favore di questa strada nel contratto. L’obiettivo è certamente ritornare alla vittoria con HRC e magari chiudere insieme la sua leggendaria carriera. Un’ipotesi plausibile solo gli ingegneri giapponesi riusciranno a mettergli tra le mani una moto competitiva in breve tempo, perché già dalla prossima estate potrebbero aprirsi spiragli di mercato.

Tonfo Honda nel 2022

La Honda vuole ritrovare la strada del successo in MotoGP, ha ristrutturato il suo organigramma aziendale, ingaggiato il nuovo direttore tecnico Ken Kawauchi. Cambiato alcuni fornitori e allacciato nuove partnership con Kalex e Akrapovic. Tutto pur di abbandonare l’ultimo posto nella classifica costruttori 2022, che risuona come un tonfo nella storia di un marchio prestigioso che non può concedersi altri passi falsi. Negli ultimi tre anni ha vinto solo tre gare, tutte con Marc Marquez. I suoi compagni di marca nello stesso arco di tempo hanno totalizzato quattro podi. “È un dato di fatto che la nostra concorrenza è molto forte, ma ciò non significa che non possiamo raggiungere il livello che ci aspettiamo“, ha commentato il team manager Alberto Puig ai microfoni di MotoGP.com.

La nuova direzione post Sepang

Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare e la nave Honda sa di dover affrontare un mare in tempesta prima di ritrovare un porto sicuro. “Con tutto il rispetto per i nostri avversari… le nostre intenzioni sono chiare. Siamo stati al top per molto tempo e vogliamo ritornarci. Certo, sappiamo che dobbiamo migliorare la nostra moto“. Il test di Sepang non ha portato a grandi miglioramenti rispetto all’ultima uscita a Valencia, a Portimao si tenterà l’ultimo colpo di coda prima dell’inizio del Mondiale. Sarà allora che allestiranno la RC-V per la prossima stagione MotoGP. “Abbiamo visto la direzione da prendere“, ha proseguito il manager catalano. “Abbiamo risolto le cose che non erano chiare. Continuiamo con le cose che hanno funzionato. Certo, hai sempre la speranza che sarà un buon anno e dobbiamo pensare sia così“.

Nuovo assalto al titolo MotoGP

Nel corso della presentazione del team Repsol Honda a Madrid i vertici hanno sfoggiato ottimismo, non poteva essere diversamente. L’arrivo di Joan Mir è visto come un input per rifondare quel “dream team” anelato da molti anni. “Abbiamo un nuovo pilota che è anche un campione del mondo“, ha sottolineato il direttore di HRC Tetsuhiro Kuwata. Assicurano che il prototipo 2023 sarà decisamente migliore, Marc Marquez è ritornato in forma, c’è da fare però i conti con una concorrenza sempre più agguerrita e in questo momento avanti tecnologicamente. “Marc è Marc. Ha un talento incredibile. Dobbiamo dargli una moto per poter ambire al titolo mondiale“.

Foto: MotoGP.com