MotoGP, KTM soffia i tecnici a Ducati. Guidotti: “Si sono offerti loro”

KTM sta gettando le fondamenta per un futuro rigoglioso in MotoGP e sul mercato moto. La Casa di Mattighofen continua ad espandere i suoi marchi e di recente ha acquisito anche la maggioranza delle azioni di MV Agusta. Lo ha fatto con Pierer Mobility AG, la società creata dal CEO Stefan Pierer, che nel 1992 ha iniziato a riportare al suo splendore il marchio KTM. Nel 2012 aveva precedentemente acquistato Husqvarna da BMW e nel 2020 ha rilevato il cento percento della spagnola GasGas. E nel paddock della MotoGP inizia a fare gola non solo ai piloti, ma anche a tecnici e manager.

KTM a macchia d’olio

In un passato non troppo lontano il brand austriaco ha provato anche a mettere le mani su Ducati, con un’offerta (respinta) ad Audi e al Gruppo Volkswagen. Si era parlato anche di un certo interesse per Triumph, ma con l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea il progetto si è arenato. L’azienda di Borgo Panigale continua ad essere un punto di riferimento per gli uomini KTM in MotoGP. Dopo aver ingaggiato Fabiano Sterlacchini e Francesco Guidotti arriveranno a breve altre personalità di peso nel box targato Red Bull. Tra cui Alberto Giribuola e Cristhian Pupulin, rispettivamente crew chief di Enea Bastianini e Johann Zarco. Oltre a Jack Miller che, dopo cinque stagioni sulla Desmosedici, darà manforte allo sviluppo del prototipo RC16.

L’assalto al titolo MotoGP

Cambiamenti che hanno spinto gli uomini Ducati a rivedere i ruoli in orbita factory e nel team Pramac. Marco Rigamonti viene dirottato da Zarco a Bastianini, con il francese che ritroverà una vecchia conoscenza come Massimo Branchini, conosciuto ai tempi dei titoli iridati in Moto2. “All’inizio volevo portare Massimo in MotoGP, ma è rimasto con Aki Ajo – ha ricordato Johann Zarco -. Ma ora è arrivato il momento giusto, perché KTM sta prendendo alcuni ragazzi dalla Ducati e anche Ducati sta prendendo qualcuno dalla KTM. Quindi in un certo senso è uno scambio“, ha sorriso il transalpino.

KTM “made in Italy”

Dopo l’ultima gara di MotoGP a Valencia partirà anche Alberto Giribuola, che avrà un ruolo di primo piano nello sviluppo della KTM RC16 e ritroverà vecchie conoscenze di casa Ducati. Tra cui Francesco Guidotti, probabile che ci sia il suo zampino dietro i nuovi arrivi dal territorio emiliano. Ma il team manager toscano ha precisato a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Io non ho portato via nessuno. Sono loro (Giribuola e Pupulin, n.d.r.) che si sono offerti. Io li avrei cercati, vero, però mi hanno anticipato nel darmi la disponibilità. Ma questa di perdere uomini importanti, è una condizione che la Ducati di oggi può permettersi“.

Foto: MotoGP.com