MotoGP, KTM guarda al mercato piloti: in arrivo colpo a sorpresa

KTM è entrata in un “circolo vizioso” nella stagione MotoGP 2021. La RC16 non ha registrato i miglioramenti attesi nel corso del Mondiale e la perdita delle concessioni ha spinto a rivedere tutti i programmi. Brad Binder e Miguel Oliveira hanno incassato una vittoria ciascuno, ma è mancato totalmente il feeling con il posteriore. “Se la squadra è debole e la moto non è competitiva, e allo stesso tempo il pilota ha una fase debole, allora diventa difficile uscire da questo ciclo“, ha osservato Pit Beirer.

La rivoluzione KTM continua

La Casa di Mattighofen riparte dai vertici, con l’arrivo di Francesco Guidotti e Fabiano Sterlacchini. L’ex team manager Mike Leitner avrà un ruolo di consulente, ma la rivoluzione è solo all’inizio. Si rimescolano le carte anche nel team satellite, con l’approdo in MotoGP di Raul Fernandez e Remy Gardner. Nonostante i contratti siano in scadenza alla fine del 2023 KTM guarda ad una possibile sostituzione anche nel team factory. “In KTM abbiamo quattro posti in MotoGP disponibili per i prossimi cinque anni. Finora, nessuno è stato assegnato a nessun posto nel 2023“.

In caso di risultati poco congeniali il costruttore austriaco potrebbe pensare ad un’inversione piloti tra team factory e squadra satellite. “Abbiamo un ottimo rapporto con il proprietario del team Tech3 Hervé Poncharal, possiamo passarci la palla – ha commentato Pit Beirer a Speedweek.com -. Ora abbiamo otto tecnici sotto contratto in KTM che lavorano nel team di Hervé. Così lui apre le porte ai nostri ingegneri. Abbiamo rafforzato nuovamente il team Tech3 con la nomina di Esteban Garcia come responsabile tecnico“. E non è da escludere che si punti ad un big della MotoGP che potrebbe uscire dal cilindro magico del mercato piloti, che prenderà il via sin dalle prime battute del Mondiale 2022.

Foto: Getty Images