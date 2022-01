MotoGP: KTM e Tech3, i colori dell’assalto alla stagione 2022

Un duo consolidato ed una coppia di esordienti: KTM Factory e Tech3 si presentano per la stagione MotoGP 2022, ecco i loro colori.

Un binomio consolidato anche nelle classi minori ed una coppia di esordienti. KTM si presenta così ai nastri di partenza del Mondiale MotoGP 2022, con la determinazione a fare altri importanti passi avanti. Brad Binder e Miguel Oliveira sono gli uomini di punta del team factory, una coppia vincente nelle altre categorie e nella quale la casa austriaca ripone le sue maggiori speranze. Con un occhio anche a Tech3, che schiera il campione Moto2 Remy Gardner ed il vice-campione Raúl Fernández, il brillante duo di Aki Ajo che ha dominato in middle class e che potrebbe quindi riservare sorprese.

Un quartetto che suona la carica, assieme ai vertici del costruttore di Mattinghofen. Da rimarcare la presenza di Francesco Guidotti, nuovo team manager di KTM Factory. “C’è bisogno di più costanza” ha sottolineato il nuovo importantissimo acquisto della struttura. “Hanno già due-tre anni di esperienza nella categoria, è il momento di usarla. Hanno già vinto gare, quindi sappiamo che il potenziale c’è: negli ultimi cinque anni i risultati sono stati già incredibili partendo da zero.”

C’è impazienza poi nel box Tech3, come spiega il boss Hervé Poncharal. “L’inizio di una nuova stagione è sempre emozionante. C’è stato tanto lavoro sulla moto ed a livello organizzativo, ora siamo pronti a cominciare.” Con due esordienti, come nel 2017. “Non ci aspettiamo il titolo, ma il primo obiettivo è il Rookie dell’Anno, più qualche risultato importante, magari in top 10 o perché no, in top 5. Con due piloti come Remy e Raúl sognamo in grande.”





















































Foto: Philip Platzer/KTM Media