Da una parte la soddisfazione di aver chiuso davanti, dall’altra le conseguenze dell’incidente pomeridiano. Jorge Martin infatti ha vissuto una seconda giornata di test a Sepang a due facce e non a causa della pioggia, che certo ha complicato i programmi di tutti i team MotoGP. Le Ducati dettano il passo da due giorni, stavolta per mano dello spagnolo di Pramac, ma non è esattamente una buona notizia la caduta alla curva 7. Martin, visitato prontamente al Centro Medico, ha già messo in conto che domani potrebbe non essere proprio al top. Ma poco cambia, le Ducati stanno già cercando di intimorire il resto della griglia. E l’iridato Moto3 potrebbe anche pensare a qualche scherzetto per il duo factory…

“Mi sono bruciato la mano”

Jorge Martin definisce così la situazione attuale. Un intoppo non proprio da poco. “Fa davvero male” ha ammesso il pilota spagnolo a motogp.com a fine giornata. Ma il numero #89 si augura di stare meglio per la terza ed ultima giornata di test ufficiali sul tracciato malese. “Spero di riuscire a correre senza avvertire dolore” ha infatti dichiarato Martin. “Un peccato per la caduta a fine giornata, ma succede.” Un piccolo aspetto negativo che però non intacca troppo la fiducia nei suoi mezzi, che anzi spera di aver già dimenticato per domani. Ricordiamo, testa della classifica col miglior crono per circa un decimo sulla Aprilia guidata da Miguel Oliveira. Mancava mezza giornata per migliorare ancora, ma la pioggia ha cristallizzato la classifica.

Martin già lanciato

“Sono contento dei tempi che abbiamo fatto. Sono stato costante e veloce senza spingere al 100%, mi sento bene in sella.” Sono solo test, ma sono già ottimi segnali per il pilota Ducati Pramac, partito quindi col piede giusto. Anche per lui, come per gli altri tre ragazzi con le GP23, non sono mancate svariate prove. Oggi in particolare la maggior parte dei team si è concentrata sull’aerodinamica. “Abbiamo provato diverse carenature” ha dichiarato Martin. L’ultima prova della versione standard però si è conclusa con la caduta, quindi non è riuscito a raccogliere quanto avrebbe voluto. “Sono veloce con la nuova versione” ha sottolineato. “Domani però vedremo di capire le differenze e qual è la migliore.”

Foto: motogp.com