MotoGP, Jorge Martin re del Sachsenring: “Ho pianto tanto”

Dopo il successo nella sprint race, Jorge Martin ha trionfato anche nella gara principale al Sachsenring. La Ducati in MotoGP non vinceva in Germania dal 2008, quando fu Casey Stoner a portarla in trionfo, e ci ha pensato il pilota del team Pramac Racing a rimettere una Desmosedici GP davanti al traguardo. È stato bravissimo ad avere la meglio su Pecco Bagnaia, che fino all’ultimo ha cercato di mettere la sua rossa in prima posizione. Adesso tra i due ci sono 16 punti di differenza in classifica.

MotoGP Sachsenring, Martin festeggia la vittoria

Martin al termine della gara ha mostrato tutta la sua felicità ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Ho pianto tanto. L’ho fatto sempre, solo che non si vedeva. A volte ci vuole. Dopo un anno di sofferenza ce l’ho fatta. Sono contento per la gente che è sempre stata vicino a me e che sapeva che ero un duro, uno che non molla mai. Potevo mollare quando Pecco mi ha superato, aveva qualcosa in più, ma ce l’ho messa tutta e ce l’ho fatta. Ho imparato dai punti deboli del passato e sono diventato più forte“.

Il pilota madrileno ammette che non si era accorto che Bagnaia gli fosse arrivato molto vicino al traguardo: “Sentivo la sua moto, però non pensavo che la sua moto fosse così vicina. Se mi avesse superato, piangevo e non sarei neanche andato al box. Incredibile come da ieri a oggi Pecco abbia fatto un cambiamento. Oggi è stata una gara più di testa, ho dovuto pensare di più a quando tirare e a quando difendermi. La strategia è stata difficile ma ha funzionato“.

Jorge sente sua la Ducati 2023

Martin non ha mai pensato di accontentarsi del secondo posto oggi al Sachsenring, voleva la vittoria e se l’è presa: “Oggi se fossi stato secondo non sarei stato affatto contento. Nei due giri dietro ho visto che era difficile superare Pecco, però alla 11 ha fatto un errore e sono andato full gas per superarlo. Era più semplice difendere che attaccare, meglio stare davanti. Stando dietro sarebbe stato impossibile“.

Questa Ducati Desmosedici GP23 piace tanto a Jorge, che ha fatto uno step rispetto al 2022 e in Germania si è trovato particolarmente bene: “Questo weekend è il primo in cui potevo giocare con la moto. Sono stato tutta la gara al limite con l’anteriore, la gomma hard non ha funzionato benissimo. Frenavo forte e andavo un po’ lungo, però poi chiudevo bene e per Pecco non era semplice superare. Dedico la vittoria alla famiglia e al team, spero di portare altre vittorie. E andiamo a Punta Cana!“.

Foto: Pramac Racing