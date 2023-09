Jorge Martin straordinario nella sprint race MotoGP del Gran Premio del Giappone. Dopo una pole position da record, ha mantenuto la prima posizione al via e ha poi imposto un ritmo che gli ha permesso di non essere mai attaccato dalla KTM di Brad Binder. Altra prestazione di alto livello. E adesso sono 8 i punti che lo separano da Pecco Bagnaia in classifica. Domenica un altro round di un duello molto interessante. Lo spagnolo si prenderà il primato?

MotoGP Giappone, Martin esulta per la vittoria

Martin a Sky Sport MotoGP ha manifestato tutta la sua soddisfazione per il risultato di oggi a Motegi: “Nelle prove libere non mi sono nascosto, però avevamo lavorato con tanta benzina e sempre con gomme usate. Ho sofferto un po’, stamattina mi vedevo 6° o 7°, poi a fine turno ho capito perché. In gara non mi aspettavo questi giri in 44.0, Brad mi ha spinto. Ho fatto pochi errori, ho preso delle informazioni per domani e sembra che la soft possa essere la gomma giusta. Spero di fare una buona partenza domani, poi non sarà possibile fare il ritmo di oggi perché altrimenti finisci la gomma“.

Domenica una gara più di gestione, soprattutto scegliendo la gomma soft al posteriore: “Puoi fare dodici giri alla morte – ha detto – e poi avere una gomma finita oppure puoi essere costante. Penso che sarà una gara di costanza, non sul 44.0 ma più sul 44.5. Comunque se dopo dodici giri riesco ad avere un ritmo sul 44.9-55.0 credo che possa essere un po’ la chiave per vincere“.

La partenza è sempre molto importante, ma anche se la KTM si fosse messa davanti al via Jorge sarebbe comunque riuscito a vincere: “Per me la qualifica e la partenza erano molto importanti qua. Sono partito bene, anche se KTM ha ancora qualcosa in più rispetto a noi. Ho voluto essere subito primo e mantenere quella posizione, ma poi devi avere passo. Anche se fossi stato dietro, avrei avuto il margine per riuscire a sorpassare. Spero di stare davanti anche domani, anche per una questione di pressione della gomma. Se non dovessi riuscirsi, spero poi di avere il passo“.

Foto: Prima Pramac Racing