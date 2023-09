MotoGP, Aleix Espargaró esasperato: l’Aprilia si ferma un’altra volta

Il weekend di MotoGP a Motegi non è iniziato sotto una buona stella per Aleix Espargaró. Nella Sprint Race ancora una volta la sua Aprilia RS-GP si è rotta, non consentendogli di arrivare al traguardo. Il catalano non è riuscito a completare l’ottavo giro a causa di un nuovo guasto alla sua moto, il secondo consecutivo dopo avere abbandonato il Gran Premio dell’India disputato domenica scorsa per un altro inaspettato inconveniente.

Un altro turno da dimenticare

Dopo essersi qualificato nono in Q2, Aleix Espargaró è partito bene nella gara sprint, riconquistando due posizioni. All’ottavo giro era settimo, alle spalle di Johann Zarco e Marc Marquez, in lotta per il quinto posto. Ma la sua gara si è conclusa amaramente alla fine del nono giro. Si è accorto che qualcosa non andava nella sua RS-GP, così ha alzato la mano, si è fatto da parte ed è finito per rientrare ai box, visibilmente turbato. Il pilota dell’Aprilia incassa il suo terzo zero consecutivo, un pugno nello stomaco dopo le due vittorie a Silverstone e in Catalunya, che avevano rinfocolato le speranze iridate.

Ai microfoni di Dazn, il pilota di Granollers ha criticato la scarsa affidabilità che Aprilia dimostra ancora una volta in questo tour asiatico. “Si è rotto di nuovo, proprio come in India, forse qualcosa di diverso. Non lo so, non riesco a capirlo. I fantasmi del passato ritornano con l’arrivo della seconda parte di stagione. Non è normale che tutto questo accada“.

I problemi dell’Aprilia RS-GP

Bocche cucite su quale potrebbe essere l’origine del guasto odierno. “Non posso dirlo. Sono periferiche della moto che si sono rotte, questa volta è stato un po’ più grave, perché ha danneggiato il motore” che dovranno cambiare per domani . “È materiale che continua a rompersi, come l’anno scorso nel tour asiatico. Stiamo avendo molti problemi. Nelle qualifiche in India ho già avuto problemi, poi in gara e ora qui. È incredibile“.

Come ha confermato lo stesso Aleix Espargaró, il motore utilizzato questo sabato da Aprilia per la Q2 e la Sprint Race “era nuovo”. Un particolare non da poco che rende ancora più preoccupante quanto accaduto nella MotoGP Sprint di Motegi. Il veterano ha la sensazione “che nel collaudo le componenti non vengano sollecitate come dovrebbero… Non credo sia un caso. Sono io che spingo la moto al limite, e il fatto che si rompa non è un caso. Non credo tanto alle coincidenze, tutto ciò che accade deve avere una ragione“.

foto Aprilia