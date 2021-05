Jorge Martín sempre più in forma. Il rookie Pramac Ducati è tornato ad allenarsi in moto. All'orizzonte la voglia di tornare per la tappa MotoGP al Montmeló.

Il recupero di Jorge Martín procede con costanti passi avanti. Il pilota Pramac Ducati ora è anche tornato a guidare una moto. Ci vorrà ancora per ritrovare la forma ottimale dopo le lesioni multiple riportate nel pauroso botto di Portimao, ma l’ex iridato Moto3 certamente non si risparmia per tornare il più presto possibile. Ricordiamo che non sarà al via questo weekend al Mugello, sostituito da Michele Pirro, ma l’obiettivo è di rientrare in occasione della seconda tappa MotoGP casalinga, di scena già la prossima settimana al Montmeló.