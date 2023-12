MotoGP, Jorge Martin e lo scherzo che fece arrabbiare Lorenzo nel 2015

Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Joan Mir: questa è la lista degli unici tre campioni del mondo MotoGP di nazionalità spagnola. Anche Jorge Martin vuole aggiungersi e nel 2023 ci è andato molto vicino. L’anno prossimo riproverà l’assalto al titolo e, in generale, dobbiamo aspettarcelo costantemente tra i protagonisti negli anni a venire. Ha dimostrato di essere un top rider e l’ultima stagione gli è sicuramente servita per migliorarsi in vista delle prossime battaglie.

MotoGP, Martin “non ascoltava” Lorenzo

DAZN ha realizzato un documentario intitolato Martinator, volontà di ferro e tra le persone che sono state chiamate a intervenire c’è anche Lorenzo. Il cinque volte campione iridato ha parlato così di Martin: “È un ragazzo molto naturale e un po’ iperattivo. Ricordo che quando gli davo consigli, ti ascoltava per due-tre secondi e poi guardava altre cose o ti raccontava un’altra storia. Non ti ascoltava. Comunque è un bravo ragazzo, uno al quale piace divertirsi e come pilota non lo vado a scoprire io“.

A proposito della guida del pilota del team Prima Pramac Racing, il maiorchino ha indicato un suo grande pregio: “È super esplosivo. Ciò che ha attirato maggiormente la mia attenzione è la sua facilità nel fare un giro perfetto. Questa è la migliore qualità. Dimostra di avere un talento naturale“.

Lo scherzo al campione

Aleix Espargaro è un grande amico di Martin e i due sono stati protagonisti di uno scherzo nei confronti di Lorenzo nel 2015, quando si trovavano in Australia per il gran premio a Phillip Island. Nel documentario si è parlato pure di quel fatto. L’attuale pilota Aprilia ha raccontato: “Il pomeriggio siamo andati a comprare circa 100 fette di formaggio. Abbiamo cenato e ricordo che eravamo spaventati a morte. Abbiamo preso la macchina, abbiamo iniziato a seguire Jorge Lorenzo a luci spente, nascosti, estremamente nervosi. Com’è entrato in casa, abbiamo preso le fette di formaggio che ci erano avanzate e abbiamo riempito il parabrezza della sua auto di fette di formaggio. Valera, il suo manager, ci ha detto ‘Siete dei bastardi’, ma non ha mai raccontato nulla a Lorenzo“.

L’ex pilota di Yamaha, Ducati e Honda è stato interpellato sull’episodio e ha sorriso: “Che spiritosi… Sicuramente non l’ho presa molto bene e ho iniziato a dire parolacce“. Oggi lo ricorda ridendo, allora si era certamente arrabbiato.

