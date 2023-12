Supersport 300 2024: l’Italia schiera 11 talenti veloci ed agguerriti

L’Italia sarà la nazione maggiormente rappresentata al prossimo Mondiale Supersport 300 con 11 piloti sui 32 al via. Saranno in tanti e tutti veloci, molti di loro hanno già delle vittorie o dei podi all’attivo e puntano dunque ai vertici. Difficile dire chi è il più forte. Nel 2023 ha particolarmente impressionato Mirko Gennai, terzo nella classifica finale del campionato. L’anno prossimo sarà in sella ad una Kawasaki MTM, una moto con cui può fare veramente bene. Ci si attende una stagione da assoluto protagonista anche da Bruno Ieraci che torna in pianta stabile e da Campione Italiano in carica con la Ninja di Prodina. Negli ultimi tempi è cresciuto tanto e può veramente ambire al titolo. Tra gli italiani in sella alle Kawasaki da non dimenticare Kevin Sabatucci, veloce anche fino ad oggi poco costante.

Elia Bartolini dalla Moto3 alla Supersport 300 con MotoxRacing

Desta molto interesse il passaggio in Supersport 300 di Elia Bartolini, pilota romagnolo con all’attivo 27 gran premi nel Mondiale Moto3 tra il 2019 ed il 2022. Cresciuto nel vivaio della VR46 Riders Academy il ventenne romagnolo ha scelto questa categoria per rilanciarsi dopo un anno tra JuniorGP e CIV Moto3 (con il Lucky Racing Team). Elia gareggerà con un team moto importante quale Motoxracing, presente in Superbike con Bradley Ray, ed avrà come compagno di squadra un giovane emergente da tenere d’occhio: Emiliano Ercolani, campione in carica dell’Europeo Yamaha Blu Cru. Alto team di assoluto rilievo AG Motorsport che punterà su Matteo Vannucci, pilota che è già salito sul podio 8 volte nel Mondiale Supersport 300 conquistando 2 vittorie. Può fare bene bene anche Marco Gaggi con BR Corse: nelle ultime gare del 2023 era cresciuto tanto.

Foto WorldSBK