Tante prove per Jorge Martín, soddisfatto dei test MotoGP a Jerez. A dicembre un piccolo intervento per rimuovere alcune placche.

Chiusi gli ultimi test, conclusa ufficialmente la stagione 2021, sarà tempo di ‘revisioni’ durante la pausa invernale. A Valencia Francesco Bagnaia aveva confermato un intervento per il 23 novembre (le sue dichiarazioni), si unisce alla lista anche Jorge Martín. Il fresco Rookie dell’Anno ha accusato parecchi problemi dal pauroso incidente a Portimao-1. Anche se bisogna dire che, una volta tornato in azione, il suo rendimento è stato a dir poco notevole nonostante tutto. A dicembre finirà sotto i ferri, poi avrà tutto l’inverno per rimettersi in sesto, pronto per un’altra stagione MotoGP. E lo stesso Bagnaia lo indica già tra i protagonisti del 2022…

Per lui 61 giri a referto nella prima giornata di test, altri 34 venerdì, chiudendo col 18° crono combinato. “Il test è andato alla grande, ho provato tantissime componenti diverse. Non abbiamo guardato molto i tempi, solo ogni tanto per vedere se andava bene o no.” Spiegando poi qualcosa di più. “Giovedì ho provato la nuova carenatura e devo dire che è molto meglio, vorrei provarle insieme perché penso sia un bel passo avanti. È tutto più facile, giriamo più velocemente, la velocità in curva è migliorata. Venerdì poi ho girato con la nuova moto. In generale ci sono stati miglioramenti e questo è il lato positivo.”

Così come lo è stata la sua stagione, incidente a parte. “Non è stato facile tornare ed essere di nuovo competitivo, ma ce l’abbiamo fatta. Certo sono contento della performance: quattro pole, quattro podi, una vittoria. Mi sento davvero forte e motivato per la prossima stagione, la battaglia per la top 5 a fine anno sarebbe un buon obiettivo.” A livello fisico, spiega poi le prossime mosse. “Da qualche gara stavo bene, non avvertivo più dolore. Ma ho ancora delle difficoltà con alcune placche, quindi il 14 dicembre mi opererà il dottor Mir. Niente di importante, così però sarò pronto per la prossima stagione.”

Foto: motogp.com