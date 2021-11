Supersport, Gara 1 Mandalika: la prima di De Rosa in una corsa pazza

Grandi emozioni e Italia in Supersport, anche grazie alla pioggia dopo pochi giri. Prima affermazione di De Rosa su Aegerter, Caricasulo chiude sul podio

La prima gara della giornata, quella della Supersport, non ha certamente annoiato in attesa di Gara 1 Superbike. A imporsi è Raffaele De Rosa, che agguanta così dopo tanto tempo il primo successo in categoria al termine di una gara folle diventata tale per l’arrivo della pioggia. Dopo pochi giri infatti è arrivato uno scroscio d’acqua che ha scombinato le carte in tavola, ma non al punto da costringere i piloti a rientrare ai box per cambiare le gomme. Qualcuno ha cercato l’azzardo, ma non ha pagato, infatti i piloti di vertice sono rimasti con gli stessi pneumatici dall’inizio alla fine.

Aegerter ci prova, ma De Rosa resiste!

A prendere il comando della corsa inizialmente era stato Manuel Gonzalez, che ha condotto per alcune tornate prima dell’attacco decisivo di De Rosa. La prima metà di gara è un continuo susseguirsi di sorpassi e contro sorpassi, favoriti anche appunto da condizioni non ottimali e decisamente complicate. Nel finale però De Rosa riesce ad allungare insieme a Caricasulo, salvo subire il rientro del campione Aegerter. Lo svizzero non ha problemi nel superare Caricasulo, ma deve cedere alla resistenza di Raffaele nell’ultimo giro.

Due italiani a podio, Caricasulo 3°

Il napoletano conquista così un meritato trionfo e iscrive il suo nome all’albo dei vincitori. Aegerter si deve accontentare della 2° posizione, mentre Caricasulo conquista la 3° e il podio alla prima con VFT. Alle sue spalle il duo Cluzel e Manuel Gonzalez, riavvicinatosi pericolasamente sul finale. Odendaal e Oncu sono 6° e 7°, leggermente più staccato Krummenacher, che nelle battute iniziali aveva fatto parte della lotta per il vertice. Top 10 per Soomer e Sebestyen, a punti anche Orradre, Oettl, Van Straalen, Andres Gonzalez e Valle. Non è partito invece Debise perché UNFIT dopo l’incidente delle FP1.