MotoGP, Jorge Lorenzo: “Valentino Rossi ha deluso me e i tifosi”

Tanta carne sul fuoco per Jorge Lorenzo nei panni del commentatore MotoGP. Il secondo round del Qatar ha dato molti spunti critici, a cominciare dalla debacle di Valentino Rossi al primo podio di Jorge Martin, dallo scontro Miller-Mir al primato di Johann Zarco. Sul suo canale YouTube ’99seconds’ l’ex pilota Honda offre il suo peculiare punto di vista. E come sempre senza peli sulla lingua.

Tanti tifosi perplessi per il pessimo week-end in casa Petronas SRT. Specialmente per la partenza di Valentino Rossi dall’ultima fila, mai era arrivato così in basso. Cosa succede nel box #46? “Rossi ha deluso me così come i tifosi. Ci si aspetta sempre molto da Valentino, ma fare 21° in qualifica… Ha detto che non è la peggiore in carriera, ma è difficile trovarla. In gara era fuori dai punti, cosa difficile da trovare una gara per lui senza cadute o fuori dai punti“. Difficile approfondire i motivi che segnano una demarcazione così netta fra Yamaha factory e team satellite, quando fino allo scorso anno sembrava il contrario.

Jorge su Ducati e previsione mondiale

L’attenzione di Jorge Lorenzo si focalizza sulla prestazione super del connazionale Jorge Martin. Nessuno avrebbe pensato di vederlo in testa alla gara così a lungo. E invece… “Martín è uscito come un missile dalla pole position, ha raggiunto la prima curva primo. È riuscito a essere in testa alla gara molto più a lungo del previsto, ha condotto il 75-80% e ha sorpreso tutti. Mi aspettavo che durasse 3 o 5 giri in prima posizione“. L’argomento del giorno è però la bagarre tra Jack Miller e Joan Mir. “Non mi è piaciuto come Jack ha gestito la situazione. Vero che Mir poteva essere molto aggressivo, ma penso che Jack non abbia reagito bene all’uscita dell’ultima curva“. La sua reazione, che la Direzione Gara non ha penalizzato, poteva sortire consegue pericolosissime, “ma grazie a Dio non è stato così“.

Gara MotoGP entusiasmante quella di Doha, che lascia prevedere una stagione imprevedibile ed altrettanto briosa. “Non c’era un chiaro leader“, ha continuato Jorge Lorenzo. L’ex pilota pronostica un campionato con colpi a sorpresa come nel 2020: “Non c’è un dominatore chiaro che fa la differenza e cerca di scappare. Non so se apparirà per tutta la stagione, può essere che man mano che Martin migliora riuscirà a imporre il suo dominio. O che arrivi Marc Marquez e inizi a dominare. Al momento non sembra esserci un chiaro dominatore che vince 3 o 4 gare di fila“. Il secondo grande interrogativo è: Valentino Rossi appenderà il casco al chiodo.

