MotoGP, Joan Mir veste Honda: inizia il confronto con Marc Marquez

Per Joan Mir l’avventura in Repsol Honda è ufficialmente iniziata. Scaduto definitivamente il contratto che lo legava alla Suzuki e ad alcuni sponsor, il campione MotoGP veste i nuovi colori HRC. L’azienda di Tokyo ha inaugurato il 2023 dando il benvenuto al nuovo membro del suo box. L’accordo che il maiorchino aveva con la Casa di Hamamatsu che gli impediva di esporre il logo di qualsiasi altro produttore fino al 31 dicembre.

Il benvenuto arriva sui social con un bel video che vede Joan Mir protagonista. Gli viene recapitata una misteriosa busta inviata al ‘Campione del Mondo MotoGP’, alludendo al titolo che il numero 36 ha vinto tre anni. All’interno un album fotografico con le istantanee di tutti i piloti che hanno trionfato con questi colori, tra cui Mick Doohan, Alex Crivillè, Valentino Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner, Marc Márquez… Fino ad arrivare ad una pagina bianca, tira fuori una macchina fotografica per completare questa pagina con il suo volto, il suo nome e un obiettivo ambizioso: essere campione del mondo con la Honda nel 2023.

Mir e Marquez per ritornare in vetta alla MotoGP

Per realizzare questo sogno sarà la Honda a dover compiere il primo passo, nello sviluppo della RC213V 2023. Il Mondiale ’22 si è chiuso senza vittorie, un magro bottino di due podi e una pole, è la seconda volta che succede nella sua storia. Gli ingegneri nipponici stanno lavorando da molto tempo sul nuovo prototipo, ma nell’ultimo test di Valencia le impressioni non era positive, tanto da scatenare la rabbia di Marc Marquez. Joan Mir ha testato la RC-V nell’ultima uscita ufficiale a Cheste, prima che calasse il sipario per tutti i piloti titolari. Si attende l’appuntamento Irta di Sepang dal 10 al 12 febbraio, allora Honda non avrà più alibi. Il 5, 6 e 7 febbraio sulla pista malese scenderanno i collaudatori e l’unico rookie del 2023, Augusto Fernandez, in sella alla KTM RC16 marchiata GASGAS Tech3.

Joan Mir ha solo assaggiato la nuova moto, dopo quattro stagioni MotoGP in sella alla Suzuki GSX-RR. Non ha potuto rilasciare dati utili ai tecnici dell’Ala dorata, Marc Marquez ha dettato l’evoluzione. Resta da capire in che modo i suoi dati verranno elaborati dagli ingegneri durante la pausa invernale e la capacità di reattività. Serve investire su cervelli e aerodinamica, ma le solide basi aziendali possono rendere tutto possibili. Il nodo da sciogliere è un radicale cambio di filosofia, la capacità di azzardare anche a costo di sbagliare, la concorrenza costringe a cambiare modus laborandi. Con l’arrivo del nuovo anno Marc Marquez è ritornato su una moto da cross, allenamento che ha dovuto limitare al minimo fino allo scorso dicembre. Un chiaro segnale che il fisico sta per raggiungere il massimo della condizione.