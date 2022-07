MotoGP, Joan Mir sposa Alejandra: grande matrimonio a Maiorca

L’estate della MotoGP è anche tempo di promesse di matrimonio e nozze. Luca Marini ha chiesto la mano di Marta Vincenzi durante la vacanza a Ibiza. Sam Lowes ha sposato Martina Rossi a Montegridolfo, Jorge Navarro e Michelle Neukirchen sono diventati marito e moglie, così come Gabriel Rodrigo e la sua Elia. E poi c’è Joan Mir che ha messo i panni da cerimonia per sposare Alejandra nel suo paese natale, Maiorca. Una grande festa per il campione della Suzuki che nei prossimi giorni potrebbe annunciare la firma per Repsol Honda. Nella stagione 2023 sarà compagno di squadra di Marc Marquez e prenderà il posto del connazionale Pol Espargaró.

Il lato professionale di Joan Mir

Quelle precedenti al matrimonio non sono state settimane facili per Joan Mir. Durante la giornata di test a Jerez ha saputo che il suo marchio Suzuki avrebbe abbandonato il campionato di MotoGP a fine anno. Da lì è iniziata una corsa insieme al suo manager Paco Sanchez, per trovare una sistemazione in vista del futuro. La prima opzione, forse l’unica che ha davvero considerato seriamente, è quella della Honda factory, alla ricerca di un nuovo alfiere da piazzare al fianco di Marc Marquez. Manca ancora l’annuncio ufficiale, probabilmente per un tira e molla sull’ingaggio, visto che con la Casa di Hamamatsu poteva vantare uno stipendio annuo di grandissimo rispetto. Sicuramente ci sarà da cedere economicamente, ma HRC gli garantirà lo stesso materiale del pluricampione e la possibilità di tentare il bis iridato con un team storicamente vincente. Anche se negli ultimi anni ha intrapreso una fase calante che costringe a rivedere continuamente l’evoluzione della RC213V.

Il campione MotoGP si sposa

Sarà una sfida molto difficile per il pilota maiorchino, su una moto dove hanno fallito o chiuso le carriere campioni come Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Alex Marquez, Pol Espargarò. Intanto meglio pensare al presente, ad uno dei giorni più belli della vita: il matrimonio con Alejandra Lopez Garro. I festeggiamenti si sono svolti nell’ampio guardino del lussuoso hotel Cap Rocat, tra gli ospiti c’erano il manager Paco Sanchez, Remy Gardner e Tito Rabat. Nei giorni scorsi Joan Mir ha trascorso momenti di relax a bordo di uno yacht con amici e familiari, mentre continua ad allenarsi sul circuito di Maiorca con una moto da 600cc. La loro dimora resta in Andorra, sia per motivi fiscali che per un ambiente ideale per la preparazione fisica e mentale dei piloti.