MotoGP, Joan Mir: “Sono arrabbiato, la Honda non funziona”

Se il weekend in India aveva nascosto i problemi della Honda, invece in Giappone sono riaffiorati. Marc Marquez riesce comunque a stare in top 10, ma gli altri faticano. Nella sprint MotoGP a Motegi l’otto volte campione del mondo ha chiuso settimo e il secondo migliore pilota HRC è stato Joan Mir, tredicesimo.

MotoGP Giappone, Joan Mir deluso

Mir al termine della giornata non è affatto contento di come è andata la sua sprint: “In generale penso che abbiamo fatto un passo avanti rispetto all’India – ha detto a Motosan.es – ma sono molto arrabbiato per questa gara, perché in qualifica mi sentivo molto bene. Andando da solo sarei entrato in Q2, ma poi arriva la gara e vedi che sei lontano. La moto non si ferma e dà nervoso, perché io cerco di fare tutto allo stesso modo, però i tempi non vengono e non riesco a tenere la moto in pista. Stavo lottando per posizioni che non mi appartenevano“.

Il due volte campione iridato ha anche deciso di tornare alla RC213V versione 2023, la stessa usata anche da Marquez, accantonando le evoluzioni che erano state portate a Misano. Assieme al team Repsol Honda cercherà di trovare una soluzione per essere più competitivo in gara. C’è ancora un warmup da sfruttare per fare qualche passo avanti.

Honda prova a cambiare

In Honda stanno avvenendo dei cambiamenti anche a livello di management. L’ultima notizia riguarda Shinichi Kokubu, che non è più il direttore generale dell’area tecnica. Il suo posto dovrebbe andare a Shin Sato. Mir è stato interpellato anche su questo tema: “Al momento non ho notato cambiamenti dovuti alla partenza di Kokubu. Messaggi e altro, sì, noto che ci sono movimenti al vertice. Non è qualcosa che si vede molto, però stanno facendo cambiamenti. Ma la realtà è che la moto non funziona, anche se ora sono più ottimista perché la capisco meglio“.

In casa HRC non è ancora chiaro se Marquez ci sarà oppure no nel 2024. Joan sull’argomento non si è sbilanciato e si è limitato a una battuta: “Non so se la sua partenza mi gioverebbe oppure no. Anzi, lo so, ma non ve lo dico…”.

Foto: Honda Racing