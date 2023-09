Ayumu Sasaki in Moto2 nel 2024 con Yamaha VR46 Master Camp

Si aggiunge un altro tassello alla prossima griglia Moto2. Ayumu Sasaki è pronto al salto di categoria e lo farà con il team Yamaha VR46 Master Camp (non ancora ufficializzato il compagno di squadra), in collaborazione con Yamaha Motor e VR46. Nel corso del suo GP di casa ecco la notizia che il pilota giapponese, in piena lotta per il titolo Moto3, ha già il suo futuro ben definito nella categoria intermedia. Dopo gli annunci di Masia, Moreira e Oncu, ecco confermato un altro nuovo debuttante per il Mondiale Moto2 2024.

Sasaki al salto di categoria

“Voglio ringraziare Yamaha per questa opportunità, è un bel passo per me” è il primo commento di Sasaki. Lo ricordiamo, 3° in campionato ad appena un punto dal tandem Holgado-Masia. “Volevo passare in Moto2 da molto tempo, ma volevo farlo con un grande team e finalmente l’ho trovato. So bene che il primo anno sarà difficile per me, ma spero di imparare rapidamente: insieme possiamo fare un grande lavoro.” Anche in Yamaha c’è grande soddisfazione, come conferma il general manager Tetsu Ono: “È il settimo anno per Ayumu Sasaki in Moto3, ha conquistato sette podi finora e sta lottando per il titolo. Il suo talento, la sua esperienza ed il suo livello ci hanno fatto capire che è pronto per passare in Moto2. Siamo sicuri di potergli dare il supporto per aiutarlo a raggiungere ottimi risultati e non vediamo l’ora di lavorare con lui, ma per il momento gli auguriamo il meglio nella lotta per il titolo Moto3.”

Moto2 2024, le ufficialità finora

Red Bull KTM Ajo: Celestino Vietti-Deniz Oncu

GASGAS Aspar Team: Jake Dixon-Izan Guevara

Italtrans Racing Team: Dennis Foggia-Diogo Moreira

Marc VDS Racing Team: Tony Arbolino-Filip Salac

Mandalika SAG Team: Bo Bendsneyder-Jaume Masia

MT Helmets-MSi: Sergio Garcia-Ai Ogura

Yamaha VR46 Master Camp: Ayumu Sasaki-?

QJMOTOR Gresini Moto2: Albert Arenas-?

American Racing Team: Joe Roberts-?

Fantic Racing: Aron Canet-?

Fieten Olie Racing GP: ?-?

Speed Up: ?-?

Honda Team Asia: ?-?

Forward Team: ?-?