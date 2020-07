MotoGP, Jerez2: Viñales da record nelle FP3, 16 piloti in 1 secondo!

Maverick Viñales stampa il nuovo record assoluto a Jerez, davanti a Quartararo e Miller. Ottimo Binder 7° e top KTM, Dovizioso in Q1.

Terza sessione di libere MotoGP impressionante come tempi, e con Maverick Viñales autore del nuovo record assoluto. L’alfiere Monster Yamaha precede il futuro compagno di box Fabio Quartararo e Jack Miller, ma da rimarcare la settima piazza del rookie Brad Binder, all’esordio in MotoGP e top KTM in classifica combinata, nonché direttamente in Q2. Nakagami conferma le buone sensazioni del venerdì ed è 4°, mentre l’unica rossa ufficiale fuori dalla top ten è quella di Andrea Dovizioso, che non va oltre il 14° posto.

Degli infortunati, Alex Rins è il solo a decidere di non prendere parte a questa penultima sessione di prove libere. Il pilota Suzuki preferisce conservare le forze per i successivi turni di giornata, ovvero libere 4 e qualifiche. Cal Crutchlow invece continua a misurare le sue condizioni scendendo in pista fin da subito, mentre è il tempo della verità per Marc Márquez. Assente venerdì, l’iridato MotoGP entra in azione in queste FP3 per testarsi a pochi giorni dalla frattura dell’omero destro. E non sembra le cose vadano così male, anzi tutt’altro (qui il nostro resoconto live).

A quasi metà turno exploit di Bagnaia, che si porta al comando con un gran tempo, ma poco dopo ecco Quartararo. Il pilota francese abbassa il miglior crono mai registrato a Jerez, con Viñales che presto gli si avvicina. Cade per ben due volte Aleix Espargaró (curva 4, curva Michelin), secondo incidente del weekend per Lecuona, stavolta scivolato malamente alla curva Peluqui. Ultimi minuti che sembrano un turno di qualifiche, è battaglia per un piazzamento in top ten. Arriva Maverick Viñales, che riscrive il record appena stampato dal compagno di marca 2°, risale fino al 3° posto Jack Miller.

La classifica FP3

La classifica combinata