MotoGP, Jack Miller pronto al ritorno in Pramac: “Dispiace per Guidotti…”

Jack Miller risponde alle voci di mercato con il 2° crono nelle qualifiche MotoGP ad Austin, superato da Jorge Martin per soli 3 millesimi. Finalmente la Ducati Desmosedici del team factory è pronta per il decollo, capitan’ JackAss vuole riprendersi le posizioni di vertice e difendere la sua sella. In Qatar si è dovuto ritirare per un problema tecnico, a Lombok si è assicurato il 4° posto sul bagnato, 14° in Argentina, con un bottino di 15 punti in tre gare. In Texas c’è aria di svolta, prima di approdare a Portimao con un buon piazzamento in classifica.

Jack Miller e la famiglia

Dopo oltre due anni di assenza dal paddock della MotoGP ci sono anche i suoi genitori. “Erano in America per lavoro, a cercare impianti di trivellazione. In tre settimane hanno fatto 16mila chilometri in auto, così ne hanno approfittato – racconta Jack Miller a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. Però sono stato maleducato, erano nel box e non li ho presentati. Io mi sento come se fossi qui da anni, ma invece tanti ragazzi loro non li avevano mai incontrati“.

La famiglia ha sempre avuto un ruolo centrale nella vita dell’alfiere Ducati, che ha anche deciso di sposarsi… “Abbiamo sorpreso molti, ma conosco Ruby da tanti anni, abbiamo una grande relazione, e quando senti certe cose… È amica di mia sorella, la colpa è sua. Ci sposeremo in ottobre, tra la Thailandia e Phillip Island. Ho già invitato i ragazzi, accadrà nella mia fattoria, come è successo prima a mia sorella e a mio fratello“.

Futuri scenari di MotoGP

Per adesso l’attenzione è puntata sulla stagione MotoGP e una Ducati GP22 che dà l’impressione di avere un alto potenziale, ma che fino a ieri sembrava frenata da contrattempi inspiegabili. Se di errore bisogna parlare è da farsi risalire ai test invernali, quando si è perso tempo nel provare a lungo certi aggiornamenti e si è arrivati impreparati all’inizio del Mondiale. C’è poi da pianificare il futuro professionale e Jack Miller si sente messo in discussione, fa parte dei giochi di mercato. “Non succede solo a me. Poi hai uno come Aleix Espargarò che ha fatto 283 gare senza vittorie ma non viene mai messo in discussione. Io ho chiuso 4° nel Mondiale, ho vinto due gare e in inverno senti tutti parlare di come perderò il posto. Ma non me ne frega nulla“.

I dialoghi con gli altri costruttori sono avviati, nelle prossime settimane potremmo assistere ad una rivoluzione della griglia di partenza per la prossima stagione. Al momento ci sono tante voci, alcune sembrano paradossali, ma mai dire mai… E per Jack Miller potrebbe esserci persino un ritorno nel team satellite Pramac: “Hanno un programma fantastico, vincono gare e con Paolo Campinoti la relazione va oltre quella che puoi avere con un capo. Mi spiace solo che non ci sia più Guidotti (in KTM; n.d.r.)”. Quel che è certo il pilota australiano correrà ancora a lungo in MotoGP prima di ritirarsi a vita privata nella sua fattoria da poco acquistata in Australia.