MotoGP, Jack Miller fuori mercato: “Non ci sono offerte”

Il futuro in MotoGP di Jack Miller in Ducati è abbastanza simile a quello di Pol Espargarò con la Honda. Sarà la sua ultima stagione con la moto del team factory e si va alla ricerca di una sistemazione per la prossima stagione. Al suo posto Enea Bastianini o Jorge Martin, nel primo caso per l’australiano sarebbe persino difficile retrocedere in Pramac Racing come aveva espressamente richiesto nelle settimane scorse. Gli alti vertici di Borgo Panigale hanno intenzione di blindare ‘JackAss’, ma molto dipenderà anche dalle sorti di Johann Zarco, con il francese che al suo terzo anno con la Desmosedici ha raccolto sette podi ma nessuna vittoria.

Mercato MotoGP in ebollizione

Jack Miller può contare su un marchio con otto moto in griglia, ma solo due selle ancora libere. Una nel team Gresini Racing, qualora venga lasciata vacante da Enea Bastianini, un’altra in Pramac, ma solo se Johann Zarco verrà svincolato. Una situazione ristretta che lo spinge a guardarsi intorno, ma dopo l’uscita della Suzuki a fine Mondiale gli spazi sono davvero limitati. Si era parlato di possibili dialoghi con LCR Honda, ma entrambe le parti hanno smentito. Del resto la squadra di Lucio Cecchinello sembra virare su Ai Ogura, che tanto farebbe comodo anche a HRC, mentre per Alex Marquez potrebbe scattare il rinnovo nonostante i risultati poco incoraggianti. KTM vorrebbe proseguire con i suoi quattro piloti anche nella prossima stagione MotoGP, come ribadito da Pit Beirer. Salvo sorprese di mercato, visto che Miguel Oliveira continua a tentennare e Raul Fernandez viene corteggiato anche dal team di Razlan Razali.

Salvate il soldato Jack

Per Jack Miller non resta che attendere la pausa estiva, la priorità Ducati è decidere chi salirà nel team factory al fianco di Pecco Bagnaia. Poi ci si muoverà per effetto domino e tutto ruota intorno al destino di Zarco. Del resto Pramac resta una meta molto ambita in MotoGP e potrebbe arrivare un grosso sponsor per il futuro. “Molte persone pensano che io sia vecchio. Certo, ci sono da un po’, ma ho solo 27 anni. Penso di essere giovane ma credo anche che sto iniziando ad avere una certa maturità“, ha ammesso l’australiano. “In questa fase non ho offerte… Certo che la Ducati vorrebbe tenermi. Non cerco soldi, cerco la moto più competitiva che possa mettermi in una buona posizione per lottare per vittorie, podi o altro. Mi sento a casa [alla Ducati] e vorrei restare a casa. Se vogliono tenermi, aspetteremo e vedremo“.