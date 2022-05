Storie da GP: Manuel Poggiali “La prima vittoria a Le Mans, che ricordo!”

Il motomondiale fa tappa in Francia, a Le Mans, e nella mente di Manuel Poggiali scorrono le immagini della sua prima vittoria, nel 2001. A quel successo ne seguirono altri due e tantissimi podi. Manuel Poggiali divenne così Campione del Mondo 125. Il sammarinese, oggi 39enne, si è ritirato da tempo ma è comunque ancora protagonista nel paddock del motomondiale nel ruolo di rider coach del team Gresini. Alla vigilia del GP è bello ricordare con lui quella fantastica prima volta.

Manuel Poggiali, il circuito di Le Mans ti è rimasto nel cuore.

“Certo, in Francia ho tanti bei ricordi. Ho conquistato la mia prima vittoria nel motomondiale proprio sul circuito francese di Le Mans, con la Gilera 125. Poi ovviamente è quasi sempre stato un circuito favorevole, qui sono andato quasi sempre molto forte”.

Cosa ti piaceva di più?

“A Le Mans bisogna frenare molto forte. Ci sono tre o quattro punti importanti dove è fondamentale frenare bene, praticamente fermare la moto e poi accelerare forte. Questo è il il trucco, l’asso di briscola per essere veloci. E’ sempre stato un circuito buono per me, perfino durante il mio ultimo anno da professionista. Gareggiavo con la Gilera del team Campetella, una moto privatissima e c’erano tutti i big. Eppure ero riuscito a conquistare il sesto posto battendo tanti piloti con moto molto più performanti della mia”.

Questo è stato in pratica l’ultimo risultato importante della sua carriera nel motomondiale. Hai partecipato anche alla mitica 24 Ore di Le Mans?

“Si ma di quella manifestazione non ho un buon ricordo perché mi ero fatto male nelle prove e non avevo potuto essere presente in gara. La mia prima ed unica esperienza nell’Endurance si era chiusa con un nulla di fatto”.

Ed ora torni in Francia come coach del team Gresini in MotoGP con Bastianini e Diggia. Come li vedi?

“Abbastanza bene. Non sarà facile, ma le condizioni meteo dovrebbero essere favorevoli quindi dovremmo riuscire a lavorare con costanza e continuità. Come sempre dovremo individuare gli aspetti su cui concentrarci maggiormente ma io sono tranquillo. Ci vuole la disponibilità da parte di tutti però siamo qui per questo: faremo del nostro meglio e ci esprimeremo tutti al massimo”.

