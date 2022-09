MotoGP, Jack Miller al rientro nei box Ducati: “Me la sono fatta sotto”

A Misano partiva dalla pole position, ma al secondo giro di gara Jack Miller ha sprecato una buona occasione per salire sul podio. Weekend di casa deludente per l’australiano, che ha partecipato alla sua ultima gara italiana nei panni di pilota Ducati. Dalla prossima stagione MotoGP vestirà livrea KTM ed è ormai tagliato fuori dal lavoro di evoluzione della Desmosedici GP.

Jack e i tempi di Bagnaia e Bastianini

C’è ancora desiderio di collezionare buoni risultati in questo finale di Mondiale, ma a San Marino ci hanno pensato Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini a tenere alti i colori della Casa emiliana. Nonostante la caduta Jack Miller si è rialzato ed ha proseguito i 27 giri di gara, tagliando il traguardo fuori dalla zona punti (18°). Quando è rientrato ai box, con la sua moto danneggiata, e ha visto la velocità di Bagnaia e Bastianini durante il loro ultimo giro, è stata una grossa sorpresa. “Non voglio dire che avrei vinto o qualcosa del genere. Quando ho visto i tempi di quei due ragazzi davanti… a dire il vero mi sono cagato nei pantaloni“, ha scherzato ‘JackAss’. “31.8 e 31.9, con 27 giri sulle gomme, è lo stesso tempo del mio giro della pole!“. Probabilmente l’australiano non avrebbe retto al loro ritmo gara, ma il podio era alla portata. “Non è la giornata che avevamo previsto“.

Test MotoGP senza grandi novità

La caduta alla curva 4 ha rovinato questo suo round di MotoGP, colpa di un errore personale in decelerazione che lo ha spinto fuori dal cordolo. “Ho ripreso la moto dopo l’incidente e ho continuato a guidare, ma non avevo più il freno posteriore – ha proseguito il pilota del team Lenovo Ducati -. Guidare questi mostri senza freno posteriore e senza ali su un lato è stato complicato, ho avuto un sacco di impennate. Nonostante tutto non mi sono arreso e ho spinto fino in fondo“.

Nonostante lascerà la Desmosedici a fine stagione, prevede di essere coinvolto nei test di martedì e mercoledì. “Penso che abbiano una lunga lista di cose da provare. E la maggior parte delle cose non saranno sulla moto di quest’anno. Quindi – ha scherzato Jack Miller – non so se stanno cercando di ottenere da me i loro soldi o cosa! Qualunque cosa abbiano bisogno che io faccia, la farò“.