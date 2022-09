Già campione, ma non era sufficiente. Tim Gajser ha voluto mettere il suo sigillo anche sull’ultimo round MXGP del 2022, chiudendo nel miglior modo possibile la stagione del suo 5° iride. Gran finale per Mattia Guadagnini, che rialza la testa dopo parecchi round difficili, ed Alberto Forato, anche lui solido in top ten. Un bel finale per due dei prescelti (anche se il secondo come riserva) per il team in Maglia Azzurra, c’è il titolo 2021 da difendere al Motocross delle Nazioni. Bella chiusura anche per Andrea Adamo in MX2 con l’iride andato a Tom Vialle, doppietta dei Paesi Bassi in WMX. Ecco come s’è chiuso il campionato.

MXGP

Un finale di stagione frizzante, a cominciare da Gara 1. In evidenza da subito Jeremy Seewer, Romain Febvre, Mitch Evans e Maxime Renaux, con quest’ultimo che infine vittorioso. Seconda piazza per lo svizzero compagno di squadra, terzo Tim Gajser in rimonta dopo un inizio non proprio ottimale, cade invece Febvre. Ottima gara per Mattia Guadagnini appena giù dal podio, seguito dal connazionale Alberto Forato, 16° Ivo Monticelli davanti al rientrante Nicholas Lapucci. Gara 2 invece vede Renaux assicurarsi il primo ed unico holeshot del 2022 davanti a Febvre, ma non gli porta bene: una caduta complica la sua gara. Il vice-campione 2021 invece vola via e trionfa, è il primo podio overall del 2022! Tim Gajser 2° si prende il GP, terza piazza infine per il neo vice-campione Jeremy Seewer. Un’altra gara solida sia per Guadagnini che per Forato, 5° e 7°, con Lapucci 13° e Monticelli 15°.

Le classifiche

MXGP – GP Top 10: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 42 punti; 2. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 42 p.; 3. Romain Febvre (FRA, KAW), 38 p.; 4. Maxime Renaux (FRA, YAM), 38 p.; 5. Mattia Guadagnini (ITA, GAS), 34 p.; 6. Jorge Prado (ESP, GAS), 32 p.; 7. Alberto Forato (ITA, GAS), 30 p.; 8. Valentin Guillod (SUI, YAM), 27 p.; 9. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 22 p.; 10. Brian Bogers (NED, HUS), 22 p.

MXGP – World Championship Top 10: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 763 punti; 2. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 657 p.; 3. Jorge Prado (ESP, GAS), 589 p.; 4. Maxime Renaux (FRA, YAM), 578 p.; 5. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 575 p.; 6. Brian Bogers (NED, HUS), 428 p.; 7. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 395 p.; 8. Ruben Fernandez (ESP, HON), 382 p.; 9. Pauls Jonass (LAT, HUS), 350 p.; 10. Mitchell Evans (AUS, HON), 308 p.;

MX2 e WMX

Nelle altre categorie invece la battaglia mondiale era ancora aperta. A cominciare dal testa a testa tra Tom Vialle e Jago Geerts, arrivati all’ultimo round MX2 con un divario di soli due punti. Gara 1 va al pilota francese proprio davanti al rivale in rimonta dopo un incidente, ma nella seconda manche il pilota belga non è davvero fortunato. Il leader cade, ma proprio davanti all’avversario Yamaha che non riesce ad evitarlo. Nonostante la rimonta, il secondo posto non basta: Vialle vince il GP ed il secondo iride in carriera per soli 4 punti. Andrea Adamo chiude ampiamente come migliore italiano in campionato, 8° iridato dopo il 7° posto di GP. Un ottimo finale prima dell’esordio in MXoN in Maglia Azzurra. In WMX, iride per Nancy van de Ven con Giorgia Blasigh al rientro e miglior italiana, qui il resoconto.

Le classifiche

MX2 – GP Top 10: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 50 punti; 2. Jago Geerts (BEL, YAM), 44 p.; 3. Roan Van De Moosdijk (NED, HUS), 38 p.; 4. Kay de Wolf (NED, HUS), 35 p.; 5. Simon Längenfelder (GER, GAS), 32 p.; 6. Thibault Benistant (FRA, YAM), 29 p.; 7. Andrea Adamo (ITA, GAS), 27 p.; 8. Jan Pancar (SLO, KTM), 27 p.; 9. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 24 p.; 10. Liam Everts (BEL, KTM), 24 p.

MX2 – World Championship Top 10: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 758 punti; 2. Jago Geerts (BEL, YAM), 754 p.; 3. Simon Längenfelder (GER, GAS), 596 p.; 4. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 527 p.; 5. Thibault Benistant (FRA, YAM), 510 p.; 6. Kay de Wolf (NED, HUS), 445 p.; 7. Mikkel Haarup (DEN, KAW), 443 p.; 8. Andrea Adamo (ITA, GAS), 437 p.; 9. Stephen Rubini (FRA, HON), 384 p.; 10. Liam Everts (BEL, KTM), 310 p.

Foto: Instagram