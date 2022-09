MotoGP Ipotesi calendario 2023: venti tappe e il sogno Kazakhstan

Non c’è ancora l’ufficialità, ma il calendario MotoGP 2023 sta prendendo sempre più forma. All’orizzonte si prospetta una stagione con svariati cambiamenti rispetto a quella attuale. Europa protagonista fin da subito, a cominciare dal via a Portimao nel penultimo weekend di marzo e con il GP del Qatar spostato a fine campionato. Molto più avanti anche la tappa in Indonesia, al debutto quest’anno come 2° evento dell’anno ma spostato quasi a fine anno. Tiene banco l’ipotesi Kazakhstan, ma vista la situazione attuale sembra improbabile… Vediamo meglio come dovrebbe essere il prossimo Mondiale.

Come riportano i colleghi di Motosan, si comincia appunto all’Autodromo do Algarve, in Portogallo, per poi spostarsi subito in America, dall’Argentina a sud al Texas più a nord. In seguito e per molti mesi sarà solo Europa, con al momento anche il Mugello, nonostante le voci seguite al drastico calo di spettatori. Da fine settembre la MotoGP vola in Asia, iniziando dalla Malesia e dal Giappone. Ci si sposta poi in Oceania, precisamente in Australia per la tappa a Phillip Island, a cui seguiranno le trasferte in Thailandia ed in Indonesia. Ecco poi il Qatar, non più ad inizio anno ma come penultimo evento del campionato, per poi avere il ‘tradizionale’ gran finale a Valencia.

MotoGP 2023, il calendario provvisorio

24-26 marzo – Autodromo do Algarve, Portimao, Portogallo

31 marzo-2 aprile – Termas de Rio Hondo, Argentina

14-16 aprile – Circuit of the Americas, Texas, U.S.A.

28-30 aprile – Circuito de Jerez-Angel Nieto, Spagna

12-14 maggio – Circuito Bugatti di Le Mans, Francia

26-28 maggio – MotorLand Aragon, Spagna

2-4 giugno – Autodromo Internazionale del Mugello, Italia

16-18 giugno – Sachsenring, Germania

23-25 giugno – TT Circuit Assen, Paesi Bassi

[7-9 luglio – Kazakhstan]

4-6 agosto – Silverstone Circuit, Gran Bretagna

18-20 agosto – Red Bull Ring, Austria

1-3 settembre – Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spagna

8-10 settembre – Misano World Circuit, Italia

22-24 settembre – Sepang International Circuit, Malesia

29 settembre-1 ottobre – Twin Ring Motegi, Giappone

7-9 ottobre – Phillip Island, Australia

20-22 ottobre – Chang International Circuit, Thailandia

27-29 ottobre – Mandalika Circuit, Indonesia

10-12 novembre – Losail International Circuit, Qatar

17-19 novembre – Circuit Ricardo Tormo, Valencia, Spagna

Foto: motogp.com